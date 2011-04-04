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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 923924925926
Повідомлення Додано: Нед 14 чер, 2020 21:00

  greenozon написав:
  clientage написав:А чо тады кучу манетков наштамповали вместо купюр?


влучно!
недавно НБУ ввів в обіг монету 10 грн + чуть раніше 1000-ні купюри
как-бе натяк явно однозначний

Ну дааа, я держал в руках купюру в 1 лимон купоно-крб. :)

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... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Нед 14 чер, 2020 21:14

  clientage написав:
  greenozon написав:
  clientage написав:А чо тады кучу манетков наштамповали вместо купюр?


влучно!
недавно НБУ ввів в обіг монету 10 грн + чуть раніше 1000-ні купюри
как-бе натяк явно однозначний

Ну дааа, я держал в руках купюру в 1 лимон купоно-крб. :)

Зображення

тре пошукати, я колись поклав для нащадків у альбом з колекцією марок та деяких грошових знаків від царских до СРСРських
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flyman
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Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 00:33

Re: Байки про банки і не тільки....

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Маю такі купюри: 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200 і 500 тис.крб, 1 млн.крб. (теж спеціально залишив, коли реформу грошову проводили) і три так звані "Зразок" на 5, 50 і 500 тис.крб.(які теба було знищити, але я ризикнув, акт склали, що знищили, а я їх собі залишив).
А ще два сертифікати на суму компенсації грошових заощаджень громадян України в установах Ощадного банку України на 1 і 2 млн.крб.
Кармелюк
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Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 06:21

Посмотрел я вашего Козырева (каждую неделю смотрю с ним видосы), но по усреднению - это бред как по мне. Как выше писали, а где деньги то брать на следующие и ещё большие закупы, если всю котлету уже слил? Ну и это не главное. Можно так усредняться хоть до усрачки, при этом длительное время не получать никакого дохода. Я, конечно, уважаю дядю Козырева, но тут я с ним не согласен, если вы не банк, конечно.
На данный момент выбрал для себя лучшую стратегию. Всю новую гривну вливаю на текущие под 15 и 12% и получаю реальный доход прямо сейчас. Если гривна будет стабильна и даже будет укрепляться, то я в выигрыше. Если же пойдёт просадка гривны и поползём вверх, то тут уже выстрелит моя долларовая котлета по 28. В итоге получается тоже типа усреднение и диверсификация заодно.
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Striker
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Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 08:31

Может, кому-то потребуется

В "Клиринговом доме" сейчас можно открыть депозит на полгода по ставке 15,25%

Базовые ставки: 13% в конце срока и 12,5% ежемесячно.
Но если вы ранее имели депозит в этом банке и он закончился не более 90 дней назад, то к базовой ставке банк добавляет 1% за лояльность.
Кроме того, еще и Минфин дает +1,25% за полугодовые депозиты.
Но сумма для Минфина должна быть не менее 60К
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 09:29

  Striker написав:Посмотрел я вашего Козырева (каждую неделю смотрю с ним видосы), но по усреднению - это бред как по мне. Как выше писали, а где деньги то брать на следующие и ещё большие закупы, если всю котлету уже слил? Ну и это не главное. Можно так усредняться хоть до усрачки, при этом длительное время не получать никакого дохода. Я, конечно, уважаю дядю Козырева, но тут я с ним не согласен, если вы не банк, конечно.
На данный момент выбрал для себя лучшую стратегию. Всю новую гривну вливаю на текущие под 15 и 12% и получаю реальный доход прямо сейчас. Если гривна будет стабильна и даже будет укрепляться, то я в выигрыше. Если же пойдёт просадка гривны и поползём вверх, то тут уже выстрелит моя долларовая котлета по 28. В итоге получается тоже типа усреднение и диверсификация заодно.


Снимаю шляпу, Вашему мужеству признать свой влёт :!: . А здесь, все задним числом мудрецы (и заганялы, ибо валютчики присутствуют - и им нужна РАБОТА) :wink: .

Я играю в гривне - и сижу и сплю ровно. :wink:
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jay2004
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 12:59

  jay2004 написав:
  Striker написав:Посмотрел я вашего Козырева (каждую неделю смотрю с ним видосы), но по усреднению - это бред как по мне. Как выше писали, а где деньги то брать на следующие и ещё большие закупы, если всю котлету уже слил? Ну и это не главное. Можно так усредняться хоть до усрачки, при этом длительное время не получать никакого дохода. Я, конечно, уважаю дядю Козырева, но тут я с ним не согласен, если вы не банк, конечно.
На данный момент выбрал для себя лучшую стратегию. Всю новую гривну вливаю на текущие под 15 и 12% и получаю реальный доход прямо сейчас. Если гривна будет стабильна и даже будет укрепляться, то я в выигрыше. Если же пойдёт просадка гривны и поползём вверх, то тут уже выстрелит моя долларовая котлета по 28. В итоге получается тоже типа усреднение и диверсификация заодно.


Снимаю шляпу, Вашему мужеству признать свой влёт :!: . А здесь, все задним числом мудрецы (и заганялы, ибо валютчики присутствуют - и им нужна РАБОТА) :wink: .

Я играю в гривне - и сижу и сплю ровно. :wink:

Збиток можна буде фіксувати, тільки коли валюта буде обмінюватись на гривню. Зараз це просто упущена вигода. Думаю, що в довгостроковій преспективі гривнефілів пощіпають, причому добряче :mrgreen:
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Скупердяй
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Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 13:41

Re: Байки про банки і не тільки....

  Striker написав:На данный момент выбрал для себя лучшую стратегию. Всю новую гривну вливаю на текущие под 15 и 12% и получаю реальный доход прямо сейчас. Если гривна будет стабильна и даже будет укрепляться, то я в выигрыше. Если же пойдёт просадка гривны и поползём вверх, то тут уже выстрелит моя долларовая котлета по 28. В итоге получается тоже типа усреднение и диверсификация заодно.

У меня ситуация похожая и действия тоже, с той лишь разницей, что пока еще есть столбик на 19% в гривне, а потом еще столбы до 15,5% открыты, а валютную котлету в прошлом году как мог усреднял и вышел на средний курс покупки ниже текущего + столбики есть до 4,5%
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 14:32

  Скупердяй написав:
  jay2004 написав:
  Striker написав:Посмотрел я вашего Козырева (каждую неделю смотрю с ним видосы), но по усреднению - это бред как по мне. Как выше писали, а где деньги то брать на следующие и ещё большие закупы, если всю котлету уже слил? Ну и это не главное. Можно так усредняться хоть до усрачки, при этом длительное время не получать никакого дохода. Я, конечно, уважаю дядю Козырева, но тут я с ним не согласен, если вы не банк, конечно.
На данный момент выбрал для себя лучшую стратегию. Всю новую гривну вливаю на текущие под 15 и 12% и получаю реальный доход прямо сейчас. Если гривна будет стабильна и даже будет укрепляться, то я в выигрыше. Если же пойдёт просадка гривны и поползём вверх, то тут уже выстрелит моя долларовая котлета по 28. В итоге получается тоже типа усреднение и диверсификация заодно.


Снимаю шляпу, Вашему мужеству признать свой влёт :!: . А здесь, все задним числом мудрецы (и заганялы, ибо валютчики присутствуют - и им нужна РАБОТА) :wink: .

Я играю в гривне - и сижу и сплю ровно. :wink:

Збиток можна буде фіксувати, тільки коли валюта буде обмінюватись на гривню. Зараз це просто упущена вигода. Думаю, що в довгостроковій преспективі гривнефілів пощіпають, причому добряче :mrgreen:

на жаль, пощипають усіх,
як приклад, курс ПА50, в кого 5куе в банці і ТА і лось на полтосік
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flyman
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