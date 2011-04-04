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Striker написав:Посмотрел я вашего Козырева (каждую неделю смотрю с ним видосы), но по усреднению - это бред как по мне. Как выше писали, а где деньги то брать на следующие и ещё большие закупы, если всю котлету уже слил? Ну и это не главное. Можно так усредняться хоть до усрачки, при этом длительное время не получать никакого дохода. Я, конечно, уважаю дядю Козырева, но тут я с ним не согласен, если вы не банк, конечно. На данный момент выбрал для себя лучшую стратегию. Всю новую гривну вливаю на текущие под 15 и 12% и получаю реальный доход прямо сейчас. Если гривна будет стабильна и даже будет укрепляться, то я в выигрыше. Если же пойдёт просадка гривны и поползём вверх, то тут уже выстрелит моя долларовая котлета по 28. В итоге получается тоже типа усреднение и диверсификация заодно.
А где у нас текущие под 15 % ? А 12 % - это ПУМБ ?
lubopytnaya написав:В "Клиринговом доме" сейчас можно открыть депозит на полгода по ставке 15,25%
Базовые ставки: 13% в конце срока и 12,5% ежемесячно. Но если вы ранее имели депозит в этом банке и он закончился не более 90 дней назад, то к базовой ставке банк добавляет 1% за лояльность. Кроме того, еще и Минфин дает +1,25% за полугодовые депозиты. Но сумма для Минфина должна быть не менее 60К
сейчас по гривне (с учетом низких ставок) больше, чем на 3 мес и суммой до 60к- не рискнул бы
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
lubopytnaya написав:В "Клиринговом доме" сейчас можно открыть депозит на полгода по ставке 15,25%
Базовые ставки: 13% в конце срока и 12,5% ежемесячно. Но если вы ранее имели депозит в этом банке и он закончился не более 90 дней назад, то к базовой ставке банк добавляет 1% за лояльность. Кроме того, еще и Минфин дает +1,25% за полугодовые депозиты. Но сумма для Минфина должна быть не менее 60К
сейчас по гривне (с учетом низких ставок) больше, чем на 3 мес и суммой до 60к- не рискнул бы
прям дежаву 2013 як при Чивакуні, рефінанс 6% (тоді 6,5%), курс стабільний як ніколи, інфляція в межах 1% .... тоді по аналогії курс через рік ПА100 із відкатом на ПА75?
Національний банк оприлюднив перелік банків, які в п'ятницю, 12 червня, отримали рефінансування НБУ на строк до 5 ріків.
Найбільшу суму отримав Альфа-Банк - 1,355 млрд грн.
Кредити рефінансування НБУ видав під час тендеру і під заставу пулу активів.
Тенден відбувся в день зниження облікової ставки з 8% до 6%. Саме під облікову ставку НБУ банки на таких тендерах отримують довге рефінсування. Це набагато дешевше, ніж залучати кошти населення на депозити.
Інші отримувачі рефінансування 12 червня:
Дойче Банк ДБУ - 300 млн грн Акордбанк - 225 млн грн ТАСкомбанк - 200 млн грн МТБ Банк - 200 млн грн Банк "Січ" - 100 млн грн Кристалбанк - 91,3 млн грн Кредобанк - 50 млн грн Банк "Грант" 45 млн грн Банк "Український капітал" - 36,5 млн грн Метабанк - 31,4 млн грн Банк Авангард - 20 млн грн КІБ - 9,8 млн грн
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