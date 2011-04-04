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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 924925926927
Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 17:48

  Striker написав:Посмотрел я вашего Козырева (каждую неделю смотрю с ним видосы), но по усреднению - это бред как по мне. Как выше писали, а где деньги то брать на следующие и ещё большие закупы, если всю котлету уже слил? Ну и это не главное. Можно так усредняться хоть до усрачки, при этом длительное время не получать никакого дохода. Я, конечно, уважаю дядю Козырева, но тут я с ним не согласен, если вы не банк, конечно.
На данный момент выбрал для себя лучшую стратегию. Всю новую гривну вливаю на текущие под 15 и 12% и получаю реальный доход прямо сейчас. Если гривна будет стабильна и даже будет укрепляться, то я в выигрыше. Если же пойдёт просадка гривны и поползём вверх, то тут уже выстрелит моя долларовая котлета по 28. В итоге получается тоже типа усреднение и диверсификация заодно.


А где у нас текущие под 15 % ? А 12 % - это ПУМБ ?
Ruslan2453
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 18:31

  lubopytnaya написав:В "Клиринговом доме" сейчас можно открыть депозит на полгода по ставке 15,25%

Базовые ставки: 13% в конце срока и 12,5% ежемесячно.
Но если вы ранее имели депозит в этом банке и он закончился не более 90 дней назад, то к базовой ставке банк добавляет 1% за лояльность.
Кроме того, еще и Минфин дает +1,25% за полугодовые депозиты.
Но сумма для Минфина должна быть не менее 60К



сейчас по гривне (с учетом низких ставок) больше, чем на 3 мес и суммой до 60к-
не рискнул бы
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prodigy
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 19:14

  prodigy написав:
  lubopytnaya написав:В "Клиринговом доме" сейчас можно открыть депозит на полгода по ставке 15,25%

Базовые ставки: 13% в конце срока и 12,5% ежемесячно.
Но если вы ранее имели депозит в этом банке и он закончился не более 90 дней назад, то к базовой ставке банк добавляет 1% за лояльность.
Кроме того, еще и Минфин дает +1,25% за полугодовые депозиты.
Но сумма для Минфина должна быть не менее 60К



сейчас по гривне (с учетом низких ставок) больше, чем на 3 мес и суммой до 60к-
не рискнул бы

прям дежаву 2013 як при Чивакуні, рефінанс 6% (тоді 6,5%), курс стабільний як ніколи, інфляція в межах 1% ....
тоді по аналогії курс через рік ПА100 із відкатом на ПА75?
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flyman
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Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 19:18

  Ruslan2453 написав: А где у нас текущие под 15 % ? А 12 % - это ПУМБ ?

15 - Форвард (до 15к), 12 - Спортбанк, Укргаз.
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Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 19:25

  flyman написав:тоді по аналогії курс через рік ПА100 із відкатом на ПА75?


если по аналогии, то через год ПА140 с откатом на ПА100, аккурат к тому времени откроется рынок земли (1 июля 2021)
Востаннє редагувалось Амвросий в Пон 15 чер, 2020 19:30, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 19:28

Альфа-Банк отримав найбільше рефінансування НБУ

Національний банк оприлюднив перелік банків, які в п'ятницю, 12 червня, отримали рефінансування НБУ на строк до 5 ріків.

Найбільшу суму отримав Альфа-Банк - 1,355 млрд грн.

Кредити рефінансування НБУ видав під час тендеру і під заставу пулу активів.

Тенден відбувся в день зниження облікової ставки з 8% до 6%. Саме під облікову ставку НБУ банки на таких тендерах отримують довге рефінсування. Це набагато дешевше, ніж залучати кошти населення на депозити.

Інші отримувачі рефінансування 12 червня:

Дойче Банк ДБУ - 300 млн грн
Акордбанк - 225 млн грн
ТАСкомбанк - 200 млн грн
МТБ Банк - 200 млн грн
Банк "Січ" - 100 млн грн
Кристалбанк - 91,3 млн грн
Кредобанк - 50 млн грн
Банк "Грант" 45 млн грн
Банк "Український капітал" - 36,5 млн грн
Метабанк - 31,4 млн грн
Банк Авангард - 20 млн грн
КІБ - 9,8 млн грн

https://finclub.net/ua/news/alfabank-otrymav-naibilshe-refinansuvannia-nbu.html
Украина - богатая страна!
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Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 23:49

Re: Байки про банки і не тільки....

  Striker написав:Укргаз

Тут не поточний - місячний.
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Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2020 07:06

  Квесторе_поверніться написав:
  Striker написав:Укргаз

Тут не поточний - місячний.

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Striker
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Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2020 08:22

Верховний Суд у справі про вклади Суркісів став на бік Прива

Велика палата Верховного Суду частково задовольнила касаційну скаргу Національного банку, Кабінету міністрів і Приватбанку і визнала дійсним договір обміну коштів Суркісів у банку на суму понад 1 млрд грн на акції банку (bail-in), які пізніше були викуплені державою за 1 грн.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

Таким чином Верховний Суд скасував рішення судів нижчих інстанцій за позовом сім'ї Суркісів про скасування рішень НБУ щодо визнання їх пов'язаними з ПриватБанком особами та визнання недійсними договорів по bail-in.

Повідомляється, що засідання суду тривало більше ніж сім годин, а судді Верховного Суду радилися майже чотири.
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