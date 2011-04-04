|
|
|
Байки про банки і не тільки....
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 16 чер, 2020 09:24
an0nym написав:
Если не ошибаюсь, тут как и в Идее/ОБанке - на минимальный месячный остаток 12, остальное 6
Не ошибаетесь, так и есть.
Кэшбэк от МЕГАБОНУС в AliExpress, Alibaba, iHerb, INTERTOP, Citrus:
tds.megabonus.com/invite_a_friend_ru?u=2328221 Получи бонус за оформление карты:
- +50/200 грн КОКО Кард | Forward Bank lx4.me/c/vpS6teus
- +50 грн monobank | Universal Bank monobank.ua/r/zycvLb
- +50 грн Зелёная | А-Банк a-bank.com.ua/t?a=6B8LM94GOQX0
-
Striker
-
-
- Повідомлень: 637
- З нами з: 15.02.20
- Подякував: 46 раз.
- Подякували: 46 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 16 чер, 2020 09:34
Striker написав: an0nym написав:
Если не ошибаюсь, тут как и в Идее/ОБанке - на минимальный месячный остаток 12, остальное 6
Не ошибаетесь, так и есть.
А при необходимости выходить отсюда как? Снимать налом вроде 0,5% пишет.
-
pcust32
-
-
- Повідомлень: 54
- З нами з: 30.08.18
- Подякував: 9 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|244
|214860
|
|
|50
|83070
|
|
|18
|21523
|
|