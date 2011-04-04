Striker написав:

Посмотрел я вашего Козырева (каждую неделю смотрю с ним видосы), но по усреднению - это бред как по мне. Как выше писали, а где деньги то брать на следующие и ещё большие закупы, если всю котлету уже слил? Ну и это не главное. Можно так усредняться хоть до усрачки, при этом длительное время не получать никакого дохода. Я, конечно, уважаю дядю Козырева, но тут я с ним не согласен, если вы не банк, конечно.На данный момент выбрал для себя лучшую стратегию. Всю новую гривну вливаю на текущие под 15 и 12% и получаю реальный доход прямо сейчас. Если гривна будет стабильна и даже будет укрепляться, то я в выигрыше. Если же пойдёт просадка гривны и поползём вверх, то тут уже выстрелит моя долларовая котлета по 28. В итоге получается тоже типа усреднение и диверсификация заодно.