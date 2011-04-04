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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 926927928929>
Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2020 09:24

  an0nym написав:Если не ошибаюсь, тут как и в Идее/ОБанке - на минимальный месячный остаток 12, остальное 6

Не ошибаетесь, так и есть.
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Striker
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Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2020 09:34

  Striker написав:
  an0nym написав:Если не ошибаюсь, тут как и в Идее/ОБанке - на минимальный месячный остаток 12, остальное 6

Не ошибаетесь, так и есть.
А при необходимости выходить отсюда как? Снимать налом вроде 0,5% пишет.
pcust32
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Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2020 13:03

  Striker написав:Посмотрел я вашего Козырева (каждую неделю смотрю с ним видосы), но по усреднению - это бред как по мне. Как выше писали, а где деньги то брать на следующие и ещё большие закупы, если всю котлету уже слил? Ну и это не главное. Можно так усредняться хоть до усрачки, при этом длительное время не получать никакого дохода. Я, конечно, уважаю дядю Козырева, но тут я с ним не согласен, если вы не банк, конечно.
На данный момент выбрал для себя лучшую стратегию. Всю новую гривну вливаю на текущие под 15 и 12% и получаю реальный доход прямо сейчас. Если гривна будет стабильна и даже будет укрепляться, то я в выигрыше. Если же пойдёт просадка гривны и поползём вверх, то тут уже выстрелит моя долларовая котлета по 28. В итоге получается тоже типа усреднение и диверсификация заодно.


Спасибо за отзыв. Обязательно Алексею передадим!

С ув.
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Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2020 16:07

Re: Байки про банки і не тільки....

цікавий аналіз деподоходності https://fi202x.blogspot.com/2020/06/12.html
В долгосрочном горизонте, начиная от 2008 средний доход от депозитов 4,5% (в пересчете в валюту США) с тенденцией к снижению или даже отрицательному результату в кризис, начавшийся в 2020 году.
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2020 20:22

Дистанційно можна стати клієнтом наступних банків:

monobank
O.Bank
А-Банк
Альфа-Банк
Кредобанк
Прокредит Банк
Форвард Банк
todoBank
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2020 20:37

Я так понимаю

Я так понимаю, что ресурс

http://far.pp.ua/banks/deposits.html

уже всё? Если да, то жаль, хороший был. Ставки можно было быстро увидеть и сравнить.
Либертарианец
Jorj
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Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2020 22:29

  greenozon написав:Дистанційно можна стати клієнтом наступних банків:

monobank
O.Bank
А-Банк
Альфа-Банк
Кредобанк
Прокредит Банк
Форвард Банк
todoBank

Як?
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2020 23:14

  flyman написав:
  greenozon написав:Дистанційно можна стати клієнтом наступних банків:

monobank
O.Bank
А-Банк
Альфа-Банк
Кредобанк
Прокредит Банк
Форвард Банк
todoBank

Як?

С помощью адресной доставки
https://minfin.com.ua/2020/06/16/47241388/
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2020 23:47

Re: Байки про банки і не тільки....

Bosstone написав:С помощью адресной доставки
https://minfin.com.ua/2020/06/16/47241388/

А в перші дні запуску онлайн ідентифікації клієнтом А-банку можна було стати за 15хв навіть не встаючи з дивану. Потім почали запрошувати у відділення для ідентифікації або відправляли кур'єра, як і раніше.
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2020 09:04

  Jorj написав:Я так понимаю, что ресурс

http://far.pp.ua/banks/deposits.html

уже всё? Если да, то жаль, хороший был. Ставки можно было быстро увидеть и сравнить.


https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Z8RbRt88dLZcEwM27BnPHTo3T3F9D9doQOx8JbIm-ok/edit#gid=0
Копійочка до копійочки - бідному єврею на смичок
Капцан, это чрезмерная экономия, уже в ущерб себе и своей семье, да и больше всего без смысла, чисто из жадности. Ну, такие люди, сэр!
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