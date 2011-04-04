Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
А в перші дні запуску онлайн ідентифікації клієнтом А-банку можна було стати за 15хв навіть не встаючи з дивану. Потім почали запрошувати у відділення для ідентифікації або відправляли кур'єра, як і раніше.
а смисл, якщо тре знову іти до відділення? а кур"єр? що не можна на пошту відправити рекомендованим листом? В Польщі карточку відправляють на вказану поштову адресу. Я щоб забрати у відділенні карточку писав заяву, що прошу доставити карту на відділення, так як поштова скринька поломана і не скоро буде поремонтована.
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