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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 17 чер, 2020 09:41
stryzhko написав:
А в перші дні запуску онлайн ідентифікації клієнтом А-банку можна було стати за 15хв навіть не встаючи з дивану. Потім почали запрошувати у відділення для ідентифікації або відправляли кур'єра, як і раніше.
а смисл, якщо тре знову іти до відділення?
а кур"єр? що не можна на пошту відправити рекомендованим листом?
В Польщі карточку відправляють на вказану поштову адресу.
Я щоб забрати у відділенні карточку писав заяву, що прошу доставити карту на відділення, так як поштова скринька поломана і не скоро буде поремонтована.
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Додано: Сер 17 чер, 2020 12:13
Если бы еще % в последней ссылке были актуальны. Посмотрите в валюте по 5-6%???
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VASH
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Додано: Сер 17 чер, 2020 12:25
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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Додано: Сер 17 чер, 2020 15:08
Лера 200 баксов таки подвинула с первого места известного раздавателя советов Охрименко
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Додано: Сер 17 чер, 2020 15:59
VASH написав:
Если бы еще % в последней ссылке были актуальны. Посмотрите в валюте по 5-6%???
Справді, дані не те що старі, а протухші..
грв депозити ще 18% подекуди
але тут немає нічого дивного - на сторінці (коли вона ще працювала) було вказано, що дані само-підтримувані, я й сам раніше часто оновлював ставки.
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Додано: Сер 17 чер, 2020 17:18
Мінфін розродився рейтингом банок за 1 квартал року 2020.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Квесторе_поверніться
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