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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 926927928929
Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2020 09:41

  stryzhko написав:
Bosstone написав:С помощью адресной доставки
https://minfin.com.ua/2020/06/16/47241388/

А в перші дні запуску онлайн ідентифікації клієнтом А-банку можна було стати за 15хв навіть не встаючи з дивану. Потім почали запрошувати у відділення для ідентифікації або відправляли кур'єра, як і раніше.

а смисл, якщо тре знову іти до відділення?
а кур"єр? що не можна на пошту відправити рекомендованим листом?
В Польщі карточку відправляють на вказану поштову адресу.
Я щоб забрати у відділенні карточку писав заяву, що прошу доставити карту на відділення, так як поштова скринька поломана і не скоро буде поремонтована.
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2020 12:13

  Скупердяй написав:
  Jorj написав:Я так понимаю, что ресурс

http://far.pp.ua/banks/deposits.html

уже всё? Если да, то жаль, хороший был. Ставки можно было быстро увидеть и сравнить.


https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Z8RbRt88dLZcEwM27BnPHTo3T3F9D9doQOx8JbIm-ok/edit#gid=0


Если бы еще % в последней ссылке были актуальны. Посмотрите в валюте по 5-6%???
VASH
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2020 12:25

Знову тітонька Го
https://nv.ua/ukr/biz/experts/ukrajina-peredova-sered-krajin-shcho-rozvivayutsya-valeriya-gontaryeva-novini-ukrajini-50094607.html
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2020 15:08

  Квесторе_поверніться написав:Знову тітонька Го
https://nv.ua/ukr/biz/experts/ukrajina-peredova-sered-krajin-shcho-rozvivayutsya-valeriya-gontaryeva-novini-ukrajini-50094607.html

Лера 200 баксов таки подвинула с первого места известного раздавателя советов Охрименко :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2020 15:59

  VASH написав:
  Скупердяй написав:
  Jorj написав:Я так понимаю, что ресурс

http://far.pp.ua/banks/deposits.html

уже всё? Если да, то жаль, хороший был. Ставки можно было быстро увидеть и сравнить.


https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Z8RbRt88dLZcEwM27BnPHTo3T3F9D9doQOx8JbIm-ok/edit#gid=0


Если бы еще % в последней ссылке были актуальны. Посмотрите в валюте по 5-6%???


Справді, дані не те що старі, а протухші..
грв депозити ще 18% подекуди :)

але тут немає нічого дивного - на сторінці (коли вона ще працювала) було вказано, що дані само-підтримувані, я й сам раніше часто оновлював ставки.
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
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Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2020 17:18

Мінфін розродився рейтингом банок за 1 квартал року 2020.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2020 23:41

Re: Байки про банки і не тільки....

flyman написав:а смисл, якщо тре знову іти до відділення?
а кур"єр? що не можна на пошту відправити рекомендованим листом?
В Польщі карточку відправляють на вказану поштову адресу.
Я щоб забрати у відділенні карточку писав заяву, що прошу доставити карту на відділення, так як поштова скринька поломана і не скоро буде поремонтована.

Я нікуди не ходив і став новим клієнтом онлайн за 15хв. Мова була про зміни, що запровадили через кілька днів після запуску онлайн ідентифікації. В Україні багато банків теж відправляють картки поштою, якщо ти вже є їхнім клієнтом. А от стати онлайн новим клієнтом взагалі без відвідування банку можна з 28.04.2020. А в Польщі давно запустили онлайн ідентифікацію і картки відправляють новим клієнтам без візиту в банк?
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2020 23:46

  stryzhko написав:
Bosstone написав:С помощью адресной доставки
https://minfin.com.ua/2020/06/16/47241388/

А в перші дні запуску онлайн ідентифікації клієнтом А-банку можна було стати за 15хв навіть не встаючи з дивану. Потім почали запрошувати у відділення для ідентифікації або відправляли кур'єра, як і раніше.

Это был краткий период с момента запуска дистанционной идентификации до момента утверждения нацбанком соответствующей инструкции. Сейчас ее уже возобновили в Моно и Акценте.
А вообще я удивляюсь, как могли забыть включить в список спортбанк.
Bosstone
 
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