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А в перші дні запуску онлайн ідентифікації клієнтом А-банку можна було стати за 15хв навіть не встаючи з дивану. Потім почали запрошувати у відділення для ідентифікації або відправляли кур'єра, як і раніше.
а смисл, якщо тре знову іти до відділення? а кур"єр? що не можна на пошту відправити рекомендованим листом? В Польщі карточку відправляють на вказану поштову адресу. Я щоб забрати у відділенні карточку писав заяву, що прошу доставити карту на відділення, так як поштова скринька поломана і не скоро буде поремонтована.
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flyman написав:а смисл, якщо тре знову іти до відділення? а кур"єр? що не можна на пошту відправити рекомендованим листом? В Польщі карточку відправляють на вказану поштову адресу. Я щоб забрати у відділенні карточку писав заяву, що прошу доставити карту на відділення, так як поштова скринька поломана і не скоро буде поремонтована.
Я нікуди не ходив і став новим клієнтом онлайн за 15хв. Мова була про зміни, що запровадили через кілька днів після запуску онлайн ідентифікації. В Україні багато банків теж відправляють картки поштою, якщо ти вже є їхнім клієнтом. А от стати онлайн новим клієнтом взагалі без відвідування банку можна з 28.04.2020. А в Польщі давно запустили онлайн ідентифікацію і картки відправляють новим клієнтам без візиту в банк?
А в перші дні запуску онлайн ідентифікації клієнтом А-банку можна було стати за 15хв навіть не встаючи з дивану. Потім почали запрошувати у відділення для ідентифікації або відправляли кур'єра, як і раніше.
Это был краткий период с момента запуска дистанционной идентификации до момента утверждения нацбанком соответствующей инструкции. Сейчас ее уже возобновили в Моно и Акценте. А вообще я удивляюсь, как могли забыть включить в список спортбанк.
Перемогу в конкурсі на голову правління Ощадбанку отримав діючий голова Піреус Банку Сергій Наумов.
Про це повідомляє FinClub.
17 червня члени наглядової ради банку заслухали трьох кандидатів на посаду голови та ввечері провели голосування.
"Вони всі пересварилися кілька разів, - розповіло FinClub знайоме з голосуванням джерело. - Градус дискусії був занадто високий. Усі всіх бояться, а також стороннього впливу. При цьому за указом президента їхня зарплата зменшена до лише 47 тис грн".
Повідомляється, що перед голосуванням 5 незалежних членів наглядової ради отримали анонімні листи з пропозицією проголосувати за заступника голови Укргазбанку Геннадія Хелемського за винагороду, про що вони повідомили службу безпеки банку.
Депутат від "Слуги народу" Олександр Дубінській назвав це провокацією та вимагає скасувати результати другого конкурсу.
Результати першого конкурсу були скасовані за "непередбачуваними зовнішніми обставинами", тому що в них перемагав діючий голова Ощадбанку Андрій Пишний.
"З посту Дубінського очевидно, що Коломойський дуже очікував отримати контроль над Ощадбанком, але не виходить",- заявив виданню банкір, близький до Офісу президента.
24 червня наглядова рада Ощадбанку має розглянути відставку голови Андрія Пишного та призначення Сергія Наумова, якого потім має погодити НБУ.
Наумов раніше був головою Укрсиббанку, а також головою Правекс Банку.