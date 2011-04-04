RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Ринок банківських послуг
/
Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 927928929930>
Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2020 09:41

  stryzhko написав:
Bosstone написав:С помощью адресной доставки
https://minfin.com.ua/2020/06/16/47241388/

А в перші дні запуску онлайн ідентифікації клієнтом А-банку можна було стати за 15хв навіть не встаючи з дивану. Потім почали запрошувати у відділення для ідентифікації або відправляли кур'єра, як і раніше.

а смисл, якщо тре знову іти до відділення?
а кур"єр? що не можна на пошту відправити рекомендованим листом?
В Польщі карточку відправляють на вказану поштову адресу.
Я щоб забрати у відділенні карточку писав заяву, що прошу доставити карту на відділення, так як поштова скринька поломана і не скоро буде поремонтована.
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 19794
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1105 раз.
Подякували: 1359 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2020 12:13

  Скупердяй написав:
  Jorj написав:Я так понимаю, что ресурс

http://far.pp.ua/banks/deposits.html

уже всё? Если да, то жаль, хороший был. Ставки можно было быстро увидеть и сравнить.


https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Z8RbRt88dLZcEwM27BnPHTo3T3F9D9doQOx8JbIm-ok/edit#gid=0


Если бы еще % в последней ссылке были актуальны. Посмотрите в валюте по 5-6%???
VASH
 
Повідомлень: 475
З нами з: 26.10.09
Подякував: 44 раз.
Подякували: 112 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2020 12:25

Знову тітонька Го
https://nv.ua/ukr/biz/experts/ukrajina-peredova-sered-krajin-shcho-rozvivayutsya-valeriya-gontaryeva-novini-ukrajini-50094607.html
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 33835
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1688 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2020 15:08

  Квесторе_поверніться написав:Знову тітонька Го
https://nv.ua/ukr/biz/experts/ukrajina-peredova-sered-krajin-shcho-rozvivayutsya-valeriya-gontaryeva-novini-ukrajini-50094607.html

Лера 200 баксов таки подвинула с первого места известного раздавателя советов Охрименко :mrgreen:
Stringer
 
Повідомлень: 11263
З нами з: 23.01.13
Подякував: 323 раз.
Подякували: 1574 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2020 15:59

  VASH написав:
  Скупердяй написав:
  Jorj написав:Я так понимаю, что ресурс

http://far.pp.ua/banks/deposits.html

уже всё? Если да, то жаль, хороший был. Ставки можно было быстро увидеть и сравнить.


https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Z8RbRt88dLZcEwM27BnPHTo3T3F9D9doQOx8JbIm-ok/edit#gid=0


Если бы еще % в последней ссылке были актуальны. Посмотрите в валюте по 5-6%???


Справді, дані не те що старі, а протухші..
грв депозити ще 18% подекуди :)

але тут немає нічого дивного - на сторінці (коли вона ще працювала) було вказано, що дані само-підтримувані, я й сам раніше часто оновлював ставки.
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8733
З нами з: 01.06.14
Подякував: 200 раз.
Подякували: 564 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2020 17:18

Мінфін розродився рейтингом банок за 1 квартал року 2020.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 33835
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1688 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2020 23:41

Re: Байки про банки і не тільки....

flyman написав:а смисл, якщо тре знову іти до відділення?
а кур"єр? що не можна на пошту відправити рекомендованим листом?
В Польщі карточку відправляють на вказану поштову адресу.
Я щоб забрати у відділенні карточку писав заяву, що прошу доставити карту на відділення, так як поштова скринька поломана і не скоро буде поремонтована.

Я нікуди не ходив і став новим клієнтом онлайн за 15хв. Мова була про зміни, що запровадили через кілька днів після запуску онлайн ідентифікації. В Україні багато банків теж відправляють картки поштою, якщо ти вже є їхнім клієнтом. А от стати онлайн новим клієнтом взагалі без відвідування банку можна з 28.04.2020. А в Польщі давно запустили онлайн ідентифікацію і картки відправляють новим клієнтам без візиту в банк?
stryzhko
 
Повідомлень: 1169
З нами з: 04.10.16
Подякував: 274 раз.
Подякували: 225 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2020 23:46

  stryzhko написав:
Bosstone написав:С помощью адресной доставки
https://minfin.com.ua/2020/06/16/47241388/

А в перші дні запуску онлайн ідентифікації клієнтом А-банку можна було стати за 15хв навіть не встаючи з дивану. Потім почали запрошувати у відділення для ідентифікації або відправляли кур'єра, як і раніше.

Это был краткий период с момента запуска дистанционной идентификации до момента утверждения нацбанком соответствующей инструкции. Сейчас ее уже возобновили в Моно и Акценте.
А вообще я удивляюсь, как могли забыть включить в список спортбанк.
Bosstone
 
Повідомлень: 1483
З нами з: 21.04.10
Подякував: 602 раз.
Подякували: 157 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 12:19

Перемогу в конкурсі на голову правління Ощадбанку отримав діючий голова Піреус Банку Сергій Наумов.

Про це повідомляє FinClub.

17 червня члени наглядової ради банку заслухали трьох кандидатів на посаду голови та ввечері провели голосування.

"Вони всі пересварилися кілька разів, - розповіло FinClub знайоме з голосуванням джерело. - Градус дискусії був занадто високий. Усі всіх бояться, а також стороннього впливу. При цьому за указом президента їхня зарплата зменшена до лише 47 тис грн".

Повідомляється, що перед голосуванням 5 незалежних членів наглядової ради отримали анонімні листи з пропозицією проголосувати за заступника голови Укргазбанку Геннадія Хелемського за винагороду, про що вони повідомили службу безпеки банку.

Депутат від "Слуги народу" Олександр Дубінській назвав це провокацією та вимагає скасувати результати другого конкурсу.

Результати першого конкурсу були скасовані за "непередбачуваними зовнішніми обставинами", тому що в них перемагав діючий голова Ощадбанку Андрій Пишний.

"З посту Дубінського очевидно, що Коломойський дуже очікував отримати контроль над Ощадбанком, але не виходить",- заявив виданню банкір, близький до Офісу президента.

24 червня наглядова рада Ощадбанку має розглянути відставку голови Андрія Пишного та призначення Сергія Наумова, якого потім має погодити НБУ.

Наумов раніше був головою Укрсиббанку, а також головою Правекс Банку.
jump
 
Повідомлень: 3048
З нами з: 18.08.09
Подякував: 82 раз.
Подякували: 643 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 13:19

Елена Кравец станет главой НБУ? "Слуги" задумали уволить Смолия после кредита МВФ

Верховная Рада Украины намерена выразить недоверие главе Национального банка Якову Смолию после того, как был получен первый транш от Международного валютного фонда.

По данным источников OBOZREVATEL, парламентский комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики поддержал соответствующий проект постановления.

В распоряжении OBOZREVATEL оказался этот документ, в котором говорится, что работа действующего главы НБУ на этом посту была неудовлетворительной.

https://www.obozrevatel.com/economics/l ... ta-mvf.htm
Кассандра
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1064
З нами з: 04.12.12
Подякував: 19 раз.
Подякували: 145 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 927928929930>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Банки з підмоченою репутацією. Антирейтинг 1 ... 23, 24, 25
wolt450 » Пон 04 кві, 2011 19:22
244 214867
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 08 бер, 2019 16:23
octopus
Имеют ли право банки на конфискацию имущества? 1 ... 4, 5, 6
Anonymous » Сер 11 кві, 2012 15:31
50 83079
Переглянути останнє повідомлення
Пон 20 лис, 2017 13:18
Stringer
Банки збільшують пільговий період за кредитними картками (до 1, 2
R2 » П'ят 27 тра, 2016 12:42
18 21525
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 10 лют, 2017 14:45
alex66food

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (86877)
18.06.2020 13:36
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.