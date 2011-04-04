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Байки про банки
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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 927928929930
Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 11:42

  Serg-ik написав:никого не напрягает?
В Украине планируют повысить гарантированную сумму возмещения для депозитов с 200 тысяч гривен до 800 тысяч гривен.
Об этом сказано в стратегии действий Министерства финансов до 2023 года.


вже 5 років планіруют і грозяться. а віз і нині там
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Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 12:19

Перемогу в конкурсі на голову правління Ощадбанку отримав діючий голова Піреус Банку Сергій Наумов.

Про це повідомляє FinClub.

17 червня члени наглядової ради банку заслухали трьох кандидатів на посаду голови та ввечері провели голосування.

"Вони всі пересварилися кілька разів, - розповіло FinClub знайоме з голосуванням джерело. - Градус дискусії був занадто високий. Усі всіх бояться, а також стороннього впливу. При цьому за указом президента їхня зарплата зменшена до лише 47 тис грн".

Повідомляється, що перед голосуванням 5 незалежних членів наглядової ради отримали анонімні листи з пропозицією проголосувати за заступника голови Укргазбанку Геннадія Хелемського за винагороду, про що вони повідомили службу безпеки банку.

Депутат від "Слуги народу" Олександр Дубінській назвав це провокацією та вимагає скасувати результати другого конкурсу.

Результати першого конкурсу були скасовані за "непередбачуваними зовнішніми обставинами", тому що в них перемагав діючий голова Ощадбанку Андрій Пишний.

"З посту Дубінського очевидно, що Коломойський дуже очікував отримати контроль над Ощадбанком, але не виходить",- заявив виданню банкір, близький до Офісу президента.

24 червня наглядова рада Ощадбанку має розглянути відставку голови Андрія Пишного та призначення Сергія Наумова, якого потім має погодити НБУ.

Наумов раніше був головою Укрсиббанку, а також головою Правекс Банку.
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Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 13:19

Елена Кравец станет главой НБУ? "Слуги" задумали уволить Смолия после кредита МВФ

Верховная Рада Украины намерена выразить недоверие главе Национального банка Якову Смолию после того, как был получен первый транш от Международного валютного фонда.

По данным источников OBOZREVATEL, парламентский комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики поддержал соответствующий проект постановления.

В распоряжении OBOZREVATEL оказался этот документ, в котором говорится, что работа действующего главы НБУ на этом посту была неудовлетворительной.

https://www.obozrevatel.com/economics/l ... ta-mvf.htm
Кассандра
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Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 16:49

  Serg-ik написав:никого не напрягает?
В Украине планируют повысить гарантированную сумму возмещения для депозитов с 200 тысяч гривен до 800 тысяч гривен.
Об этом сказано в стратегии действий Министерства финансов до 2023 года.

ще до 2023 довго,
з іншого боку, ще чекаємо іпотека 10%
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flyman
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Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 16:58

  Вкладчик1234 написав:
  Serg-ik написав:никого не напрягает?
В Украине планируют повысить гарантированную сумму возмещения для депозитов с 200 тысяч гривен до 800 тысяч гривен.
Об этом сказано в стратегии действий Министерства финансов до 2023 года.

Ещё "планируют" повысить ВВП на 40%


Так уже и "планировщик" сбит. Теперь , хоть бы не -40% ВВП за пять лет...
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Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 17:15

  Кассандра написав:Елена Кравец станет главой НБУ? "Слуги" задумали уволить Смолия после кредита МВФ

Верховная Рада Украины намерена выразить недоверие главе Национального банка Якову Смолию после того, как был получен первый транш от Международного валютного фонда.

По данным источников OBOZREVATEL, парламентский комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики поддержал соответствующий проект постановления.

В распоряжении OBOZREVATEL оказался этот документ, в котором говорится, что работа действующего главы НБУ на этом посту была неудовлетворительной.

https://www.obozrevatel.com/economics/l ... ta-mvf.htm


То трололололоооо :)
... делайте хоть что-нибудь!
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