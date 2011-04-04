вже 5 років планіруют і грозяться. а віз і нині там
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Додано: Чет 18 чер, 2020 11:42
вже 5 років планіруют і грозяться. а віз і нині там
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Додано: Чет 18 чер, 2020 12:19
Перемогу в конкурсі на голову правління Ощадбанку отримав діючий голова Піреус Банку Сергій Наумов.
Про це повідомляє FinClub.
17 червня члени наглядової ради банку заслухали трьох кандидатів на посаду голови та ввечері провели голосування.
"Вони всі пересварилися кілька разів, - розповіло FinClub знайоме з голосуванням джерело. - Градус дискусії був занадто високий. Усі всіх бояться, а також стороннього впливу. При цьому за указом президента їхня зарплата зменшена до лише 47 тис грн".
Повідомляється, що перед голосуванням 5 незалежних членів наглядової ради отримали анонімні листи з пропозицією проголосувати за заступника голови Укргазбанку Геннадія Хелемського за винагороду, про що вони повідомили службу безпеки банку.
Депутат від "Слуги народу" Олександр Дубінській назвав це провокацією та вимагає скасувати результати другого конкурсу.
Результати першого конкурсу були скасовані за "непередбачуваними зовнішніми обставинами", тому що в них перемагав діючий голова Ощадбанку Андрій Пишний.
"З посту Дубінського очевидно, що Коломойський дуже очікував отримати контроль над Ощадбанком, але не виходить",- заявив виданню банкір, близький до Офісу президента.
24 червня наглядова рада Ощадбанку має розглянути відставку голови Андрія Пишного та призначення Сергія Наумова, якого потім має погодити НБУ.
Наумов раніше був головою Укрсиббанку, а також головою Правекс Банку.
Додано: Чет 18 чер, 2020 13:19
Елена Кравец станет главой НБУ? "Слуги" задумали уволить Смолия после кредита МВФ
Верховная Рада Украины намерена выразить недоверие главе Национального банка Якову Смолию после того, как был получен первый транш от Международного валютного фонда.
По данным источников OBOZREVATEL, парламентский комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики поддержал соответствующий проект постановления.
В распоряжении OBOZREVATEL оказался этот документ, в котором говорится, что работа действующего главы НБУ на этом посту была неудовлетворительной.
Додано: Чет 18 чер, 2020 16:49
ще до 2023 довго,
з іншого боку, ще чекаємо іпотека 10%
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Додано: Чет 18 чер, 2020 16:58
Так уже и "планировщик" сбит. Теперь , хоть бы не -40% ВВП за пять лет...
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Додано: Чет 18 чер, 2020 17:15
То трололололоооо
... делайте хоть что-нибудь!
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