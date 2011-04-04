klug
абсолютно з вами згідний, шановний колего!
тому, можна підсумувати - тренад на зниження триває.
|
|
|
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 18 чер, 2020 19:59
klug
абсолютно з вами згідний, шановний колего!
тому, можна підсумувати - тренад на зниження триває.
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Чет 18 чер, 2020 21:49
Додано: Чет 18 чер, 2020 22:11
Форум коли прикрутите?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Чет 18 чер, 2020 22:18
Зачем ?
|