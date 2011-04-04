klug
абсолютно з вами згідний, шановний колего!
тому, можна підсумувати - тренад на зниження триває.
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 18 чер, 2020 19:59
klug
абсолютно з вами згідний, шановний колего!
тому, можна підсумувати - тренад на зниження триває.
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Чет 18 чер, 2020 21:49
Додано: Чет 18 чер, 2020 22:11
Форум коли прикрутите?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Чет 18 чер, 2020 22:18
Зачем ?
Додано: Чет 18 чер, 2020 23:44
За Nginx'ом
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: П'ят 19 чер, 2020 00:07
а шо с Аркадой?
зашёл на сайт там ставки до 17,5%
они шо не работают?
на сайте фонда гарантирования светятся как участники, т.е. как и все остальные банки
шо с ними?
З.Ы.
если шо - я морально готов в случае ччего ждать месяц и получать с фонда
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%)
Додано: П'ят 19 чер, 2020 00:47
Re: Байки про банки і не тільки....
хорошая ставка. Только можно гораздо более месяца прождать при схлопывании.
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
Додано: П'ят 19 чер, 2020 05:42
Вроді НБУ заборонив банці залучати депо від імяреків.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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