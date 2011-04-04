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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 928929930931
Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 19:59

klug

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greenozon
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Дебетки
mustbe
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Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 22:11

  mustbe написав:Дебетки

Форум коли прикрутите? :D
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 22:18

  klug написав:
  mustbe написав:Дебетки

Форум коли прикрутите? :D

Зачем ?
mustbe
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Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 23:44

  mustbe написав:
  klug написав:
  mustbe написав:Дебетки

Форум коли прикрутите? :D

Зачем ?

За Nginx'ом
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 00:07

а шо с Аркадой?
зашёл на сайт там ставки до 17,5%
они шо не работают?
на сайте фонда гарантирования светятся как участники, т.е. как и все остальные банки
шо с ними?
З.Ы.
если шо - я морально готов в случае ччего ждать месяц и получать с фонда
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%)
uaprofi
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Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 00:47

Re: Байки про банки і не тільки....

  uaprofi написав:зашёл на сайт там ставки до 17,5%
хорошая ставка. Только можно гораздо более месяца прождать при схлопывании.
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
Proofy
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Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 05:42

  uaprofi написав:а шо с Аркадой?
зашёл на сайт там ставки до 17,5%
они шо не работают?
на сайте фонда гарантирования светятся как участники, т.е. как и все остальные банки
шо с ними?
З.Ы.
если шо - я морально готов в случае ччего ждать месяц и получать с фонда

Вроді НБУ заборонив банці залучати депо від імяреків.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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  v57 написав:никаких елен, только
юзик!

Лысый!
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 09:10

uaprofi Аркаде запретили принимать вклады от физиков
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  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
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  4. 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
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