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Байки про банки
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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 929930931932
Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 11:37

Верховний суд визнав неправомірним виведення з ринку банку «Фінансова ініціатива» – Бахматюк
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Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 21:05

  Кассандра написав:Елена Кравец станет главой НБУ? "Слуги" задумали уволить Смолия после кредита МВФ

Верховная Рада Украины намерена выразить недоверие главе Национального банка Якову Смолию после того, как был получен первый транш от Международного валютного фонда.

https://www.obozrevatel.com/economics/l ... ta-mvf.htm

Похоже, коломойша, ахметка, пиня и парашка вместе с более мелкой шешурней уже получили кредиты под 6 - 8%, затарились баксами и требуют курса 30+ UAH / USD. Не, а чего от них еще ожидать?
"Золотая" руда. Как из страны выводятся миллиарды прибыли

24 сентября в Европарламенте был представлен отчет международной группы исследователей, которая точно подсчитала объем прибыли от продажи железной руды, выводимой из Украины. Результаты исследования также были опубликованы в немецком журнале Der Speigel и получили немалый резонанс, ведь предполагаемые експертами ежегодные потери от перемещения прибыли с экспорта соспоставимы со всей макроэкономической помощью, предоставляемой Украине Евросоюзом. 4 октября презентация этого исследования состоялась и в Киеве, но украинские чиновники и средства массовой информации не спешат подхватывать обнародованные в нем факты. О том, какие же реальные потери испытывает украинская экономика от махинаций с выведением прибыли в офшоры, имеют ли крупные предприятия возможность платить европейские зарплаты и стали ли мы ближе к Европе после провозглашенного курса евроинтеграции, мы поговорили с руководителем исследования, PhD по статистике (Оксфордский университет) Александром Антонюком.

Самый главный результат в том, что в экспорте железной руды, который мы очень детально проанализировали (каждую транзакцию за 3 года), цены занижены в среднем на 20%. А учитывая большие объемы экспорта, суммы получаются внушительные.
Результат даже для железной руды сам по себе интересен. “Железная руда” — звучит немножко скучно, но в исследовании мы указываем, что из 7 украинских миллиардеров по списку Forbes 6 имеют активы в железной руде. Это очень большой источник богатства. Конечно, это не значит, что все эти миллиарды сделаны только на железной руде, но сам факт, что самые богатые люди Украины обязательно присутствуют в железной руде, говорит о многом.
Затем мы распространили полученный результат на другие товары, опираясь на исследования, которые также говорят о выводе прибыли через трансферное ценообразование при экспорте стали и сельскохозяйственной продукции. Поэтому на основании нашего детального анализа мы предположили: цена в других секторах так же занижается как минимум на 20%. Сколько тогда выводится прибыли? И мы получили 3 млрд. долларов ежегодно.

Для каких секторов экономики сделаны эти расчеты?

Речь идет о сельском хозяйстве, стали и железной руде. Для Украины в сумме это 14 млрд. долларов, то есть это основные товарные позиции Украинского экспорта.

Можете объяснить, как работают те механизмы, которые вы все-таки изучали?

Механизм, на самом деле, довольно простой. Есть украинская компания, которая добывает руду, производит сталь или сельскохозяйственную продукцию и экспортирует ее. Обычно какая-то часть остается в Украине, но большая часть все же экспортируется. При этом на украинской границе в таможенной базе регистрируется продажа контрагенту по определенной цене. Что мы обнаружили? Что этот контрагент часто не является конечным получателем товара и что цена, по которой товар продается контрагенту, ниже рыночной цены. Что происходит дальше: контрагент получает товар по заниженной цене и продает его реальному получателю физического товара по настоящей рыночной цене. Разница в результате остается у контрагента, который обычно находится в Швейцарии, Люксембурге или других низконалоговых странах. Та цена, которая регистрируется на украинской границе в таможенной базе, покрывает расходы украинского предприятия плюс небольшая прибыль. Но все, что выше, — это чистая прибыль, которая оседает в другой стране.

Сколько могут сэкономить компании таким образом?

Мы не смотрели, сколько они заплатили налогов в странах, куда выводится прибыль, но посчитали, сколько могла бы получать налоговых платежей с этой прибыли Украина. С этих 3 млрд. долларов прибыли украинский бюджет недополучил минимум 18% корпоративного налога, то есть 540 млн. долларов в год.

Если работать с такими огромными суммами, трудно понять, что они означают, поэтому их, наверное, нужно проиллюстрировать. Так, в Украине много говорится о макроэкономической помощи от Евросоюза в кризисные времена. Что без помощи ЕС и МВФ бюджет бы не выдержал. За эти 3 года, которые мы проанализировали, Украина от ЕС получала 400 млн. евро, то есть около 460 млн. долларов макрофинансовой помощи в год. То есть меньше, чем Украина могла бы получать, если бы эта прибыль просто не выводилась из страны и облагалась налогом здесь. Тогда как деньги от Евросоюза могли бы быть использованы на что-то другое, а не на закрытие искусственно образованных дыр в бюджете.

Возвращаясь к “заказу”. После проведения исследования, как вы считаете, реальны ли требования независимых профсоюзов, выступивших с требованием повышения зарплат до 1000 евро? Могут ли компании в этой сфере платить работникам такие зарплаты?

Из нашего анализа следует, что это вполне реально. На презентации я демонстрировал, что рост цены на железную руду на всего лишь 6 долларов за тонну позволяет увеличить зарплату работникам в два раза. Сейчас средняя зарплата работников — где-то 300 долларов в месяц. Цена на руду варьировалась от 40 долларов за тонну в самой низкой точке в 2016 году до больше 100 долларов в 2014 году. В 2017-18 годах руда стоит больше 80 долларов за тонну. То есть средства очевидно есть. Особенно если посмотреть, каких масштабов суммами оперируют владельцы шахт. Весь зарплатный фонд шахты — это 30 млн. долларов в год, тогда как в судебном разбирательстве в Лондоне речь шла о прибыли в 2 млрд. долларов.

О каком разбирательстве идет речь?

Это информация из Panama Papers, она есть в открытых источниках. В Panama papers всплыло, что происходило в судебном разбирательстве Пинчука с Коломойским и Богомоловым. Пинчук утверждал, что у него была договоренность с Коломойским и Богомоловым о том, что шахта Криворожского железорудного комбината (КЖРК) должна принадлежать ему, но на самом деле в его собственность она так и не перешла. В результате он потерял 2 млрд. долларов. При этом в Украине они регистрируют прибыль в 40 млн. долларов в год. Таким образом, в лондонском суде приоткрылось, какие реальные прибыли приносит только одна шахта. Поэтому говорить о том, что они не могут найти 30 млн. долларов для повышения зарплат работникам в два раза, просто недостоверно.

Из-за нищеты населения внутренний рынок очень маленький, и экспорт играет огромную роль. Украинская экономика — одна из самых ориентированных на экспорт в Европе, а экспорт был захвачен в 90-е годы небольшой группой лиц. Именно это класс лиц и стал супербогатым, а остальное население — нищим. Это совершенно не европейская модель. Европейское общество отличается тем, что уровень неравенства очень низкий. В компании с многомиллиардным оборотом, где я работаю, разница в доходе между президентом и уборщицей — в каких-то 8 раз, тогда как в украинской компании это будет 8000 раз.

Полная версия интервью.
Аlександр
 
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