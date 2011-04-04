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24 сентября в Европарламенте был представлен отчет международной группы исследователей, которая точно подсчитала объем прибыли от продажи железной руды, выводимой из Украины. Результаты исследования также были опубликованы в немецком журнале Der Speigel и получили немалый резонанс, ведь предполагаемые експертами ежегодные потери от перемещения прибыли с экспорта соспоставимы со всей макроэкономической помощью, предоставляемой Украине Евросоюзом. 4 октября презентация этого исследования состоялась и в Киеве, но украинские чиновники и средства массовой информации не спешат подхватывать обнародованные в нем факты. О том, какие же реальные потери испытывает украинская экономика от махинаций с выведением прибыли в офшоры, имеют ли крупные предприятия возможность платить европейские зарплаты и стали ли мы ближе к Европе после провозглашенного курса евроинтеграции, мы поговорили с руководителем исследования, PhD по статистике (Оксфордский университет) Александром Антонюком.
Самый главный результат в том, что в экспорте железной руды, который мы очень детально проанализировали (каждую транзакцию за 3 года), цены занижены в среднем на 20%. А учитывая большие объемы экспорта, суммы получаются внушительные. Результат даже для железной руды сам по себе интересен. “Железная руда” — звучит немножко скучно, но в исследовании мы указываем, что из 7 украинских миллиардеров по списку Forbes 6 имеют активы в железной руде. Это очень большой источник богатства. Конечно, это не значит, что все эти миллиарды сделаны только на железной руде, но сам факт, что самые богатые люди Украины обязательно присутствуют в железной руде, говорит о многом. Затем мы распространили полученный результат на другие товары, опираясь на исследования, которые также говорят о выводе прибыли через трансферное ценообразование при экспорте стали и сельскохозяйственной продукции. Поэтому на основании нашего детального анализа мы предположили: цена в других секторах так же занижается как минимум на 20%. Сколько тогда выводится прибыли? И мы получили 3 млрд. долларов ежегодно.
Для каких секторов экономики сделаны эти расчеты?
Речь идет о сельском хозяйстве, стали и железной руде. Для Украины в сумме это 14 млрд. долларов, то есть это основные товарные позиции Украинского экспорта.
Можете объяснить, как работают те механизмы, которые вы все-таки изучали?
Механизм, на самом деле, довольно простой. Есть украинская компания, которая добывает руду, производит сталь или сельскохозяйственную продукцию и экспортирует ее. Обычно какая-то часть остается в Украине, но большая часть все же экспортируется. При этом на украинской границе в таможенной базе регистрируется продажа контрагенту по определенной цене. Что мы обнаружили? Что этот контрагент часто не является конечным получателем товара и что цена, по которой товар продается контрагенту, ниже рыночной цены. Что происходит дальше: контрагент получает товар по заниженной цене и продает его реальному получателю физического товара по настоящей рыночной цене. Разница в результате остается у контрагента, который обычно находится в Швейцарии, Люксембурге или других низконалоговых странах. Та цена, которая регистрируется на украинской границе в таможенной базе, покрывает расходы украинского предприятия плюс небольшая прибыль. Но все, что выше, — это чистая прибыль, которая оседает в другой стране.
Сколько могут сэкономить компании таким образом?
Мы не смотрели, сколько они заплатили налогов в странах, куда выводится прибыль, но посчитали, сколько могла бы получать налоговых платежей с этой прибыли Украина. С этих 3 млрд. долларов прибыли украинский бюджет недополучил минимум 18% корпоративного налога, то есть 540 млн. долларов в год.
Если работать с такими огромными суммами, трудно понять, что они означают, поэтому их, наверное, нужно проиллюстрировать. Так, в Украине много говорится о макроэкономической помощи от Евросоюза в кризисные времена. Что без помощи ЕС и МВФ бюджет бы не выдержал. За эти 3 года, которые мы проанализировали, Украина от ЕС получала 400 млн. евро, то есть около 460 млн. долларов макрофинансовой помощи в год. То есть меньше, чем Украина могла бы получать, если бы эта прибыль просто не выводилась из страны и облагалась налогом здесь. Тогда как деньги от Евросоюза могли бы быть использованы на что-то другое, а не на закрытие искусственно образованных дыр в бюджете.
Возвращаясь к “заказу”. После проведения исследования, как вы считаете, реальны ли требования независимых профсоюзов, выступивших с требованием повышения зарплат до 1000 евро? Могут ли компании в этой сфере платить работникам такие зарплаты?
Из нашего анализа следует, что это вполне реально. На презентации я демонстрировал, что рост цены на железную руду на всего лишь 6 долларов за тонну позволяет увеличить зарплату работникам в два раза. Сейчас средняя зарплата работников — где-то 300 долларов в месяц. Цена на руду варьировалась от 40 долларов за тонну в самой низкой точке в 2016 году до больше 100 долларов в 2014 году. В 2017-18 годах руда стоит больше 80 долларов за тонну. То есть средства очевидно есть. Особенно если посмотреть, каких масштабов суммами оперируют владельцы шахт. Весь зарплатный фонд шахты — это 30 млн. долларов в год, тогда как в судебном разбирательстве в Лондоне речь шла о прибыли в 2 млрд. долларов.
О каком разбирательстве идет речь?
Это информация из Panama Papers, она есть в открытых источниках. В Panama papers всплыло, что происходило в судебном разбирательстве Пинчука с Коломойским и Богомоловым. Пинчук утверждал, что у него была договоренность с Коломойским и Богомоловым о том, что шахта Криворожского железорудного комбината (КЖРК) должна принадлежать ему, но на самом деле в его собственность она так и не перешла. В результате он потерял 2 млрд. долларов. При этом в Украине они регистрируют прибыль в 40 млн. долларов в год. Таким образом, в лондонском суде приоткрылось, какие реальные прибыли приносит только одна шахта. Поэтому говорить о том, что они не могут найти 30 млн. долларов для повышения зарплат работникам в два раза, просто недостоверно.
Из-за нищеты населения внутренний рынок очень маленький, и экспорт играет огромную роль. Украинская экономика — одна из самых ориентированных на экспорт в Европе, а экспорт был захвачен в 90-е годы небольшой группой лиц. Именно это класс лиц и стал супербогатым, а остальное население — нищим. Это совершенно не европейская модель. Европейское общество отличается тем, что уровень неравенства очень низкий. В компании с многомиллиардным оборотом, где я работаю, разница в доходе между президентом и уборщицей — в каких-то 8 раз, тогда как в украинской компании это будет 8000 раз.