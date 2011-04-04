Самый главный результат в том, что в экспорте железной руды, который мы очень детально проанализировали (каждую транзакцию за 3 года), цены занижены в среднем на 20%. А учитывая большие объемы экспорта, суммы получаются внушительные.

из 7 украинских миллиардеров по списку Forbes 6 имеют активы в железной руде.

цена в других секторах так же занижается как минимум на 20%.

контрагент получает товар по заниженной цене и продает его реальному получателю физического товара по настоящей рыночной цене. Разница в результате остается у контрагента, который обычно находится в Швейцарии, Люксембурге или других низконалоговых странах.

С этих 3 млрд. долларов прибыли украинский бюджет недополучил минимум 18% корпоративного налога, то есть 540 млн. долларов в год.

Тогда как деньги от Евросоюза могли бы быть использованы на что-то другое, а не на закрытие искусственно образованных дыр в бюджете.

На презентации я демонстрировал, что рост цены на железную руду на всего лишь 6 долларов за тонну позволяет увеличить зарплату работникам в два раза. Сейчас средняя зарплата работников — где-то 300 долларов в месяц.

Весь зарплатный фонд шахты — это 30 млн. долларов в год, тогда как в судебном разбирательстве в Лондоне речь шла о прибыли в 2 млрд. долларов.

Таким образом, в лондонском суде приоткрылось, какие реальные прибыли приносит только одна шахта. Поэтому говорить о том, что они не могут найти 30 млн. долларов для повышения зарплат работникам в два раза, просто недостоверно.

Украинская экономика — одна из самых ориентированных на экспорт в Европе, а экспорт был захвачен в 90-е годы небольшой группой лиц. Именно это класс лиц и стал супербогатым, а остальное население — нищим.

24 сентября в Европарламенте был представлен отчет международной группы исследователей, которая точно подсчитала объем прибыли от продажи железной руды, выводимой из Украины. Результаты исследования также были опубликованы в немецком журнале Der Speigel и получили немалый резонанс, ведь предполагаемые експертами ежегодные потери от перемещения прибыли с экспорта соспоставимы со всей макроэкономической помощью, предоставляемой Украине Евросоюзом. 4 октября презентация этого исследования состоялась и в Киеве, но украинские чиновники и средства массовой информации не спешат подхватывать обнародованные в нем факты. О том, какие же реальные потери испытывает украинская экономика от махинаций с выведением прибыли в офшоры, имеют ли крупные предприятия возможность платить европейские зарплаты и стали ли мы ближе к Европе после провозглашенного курса евроинтеграции, мы поговорили с руководителем исследования, PhD по статистике (Оксфордский университет) Александром Антонюком.Результат даже для железной руды сам по себе интересен. “Железная руда” — звучит немножко скучно, но в исследовании мы указываем, чтоЭто очень большой источник богатства. Конечно, это не значит, что все эти миллиарды сделаны только на железной руде, но сам факт, что самые богатые люди Украины обязательно присутствуют в железной руде, говорит о многом.Затем мы распространили полученный результат на другие товары, опираясь на исследования, которые также говорят о выводе прибыли через трансферное ценообразование при экспорте стали и сельскохозяйственной продукции. Поэтому на основании нашего детального анализа мы предположили:Сколько тогда выводится прибыли? И мы получили 3 млрд. долларов ежегодно.Речь идет о сельском хозяйстве, стали и железной руде. Для Украины в сумме это 14 млрд. долларов, то есть это основные товарные позиции Украинского экспорта.Механизм, на самом деле, довольно простой. Есть украинская компания, которая добывает руду, производит сталь или сельскохозяйственную продукцию и экспортирует ее. Обычно какая-то часть остается в Украине, но большая часть все же экспортируется. При этом на украинской границе в таможенной базе регистрируется продажа контрагенту по определенной цене. Что мы обнаружили? Что этот контрагент часто не является конечным получателем товара и что цена, по которой товар продается контрагенту, ниже рыночной цены. Что происходит дальше:Та цена, которая регистрируется на украинской границе в таможенной базе, покрывает расходы украинского предприятия плюс небольшая прибыль. Но все, что выше, — это чистая прибыль, которая оседает в другой стране.Мы не смотрели, сколько они заплатили налогов в странах, куда выводится прибыль, но посчитали, сколько могла бы получать налоговых платежей с этой прибыли Украина.Если работать с такими огромными суммами, трудно понять, что они означают, поэтому их, наверное, нужно проиллюстрировать. Так, в Украине много говорится о макроэкономической помощи от Евросоюза в кризисные времена. Что без помощи ЕС и МВФ бюджет бы не выдержал. За эти 3 года, которые мы проанализировали, Украина от ЕС получала 400 млн. евро, то есть около 460 млн. долларов макрофинансовой помощи в год. То есть меньше, чем Украина могла бы получать, если бы эта прибыль просто не выводилась из страны и облагалась налогом здесь.Из нашего анализа следует, что это вполне реально.Цена на руду варьировалась от 40 долларов за тонну в самой низкой точке в 2016 году до больше 100 долларов в 2014 году. В 2017-18 годах руда стоит больше 80 долларов за тонну. То есть средства очевидно есть. Особенно если посмотреть, каких масштабов суммами оперируют владельцы шахт.Это информация из Panama Papers, она есть в открытых источниках. В Panama papers всплыло, что происходило в судебном разбирательстве Пинчука с Коломойским и Богомоловым. Пинчук утверждал, что у него была договоренность с Коломойским и Богомоловым о том, что шахта Криворожского железорудного комбината (КЖРК) должна принадлежать ему, но на самом деле в его собственность она так и не перешла. В результате он потерял 2 млрд. долларов. При этом в Украине они регистрируют прибыль в 40 млн. долларов в год.Из-за нищеты населения внутренний рынок очень маленький, и экспорт играет огромную роль.Это совершенно не европейская модель. Европейское общество отличается тем, что уровень неравенства очень низкий. В компании с многомиллиардным оборотом, где я работаю, разница в доходе между президентом и уборщицей — в каких-то 8 раз, тогда как в украинской компании это будет 8000 раз.