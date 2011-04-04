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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 929930931932
Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 11:37

Верховний суд визнав неправомірним виведення з ринку банку «Фінансова ініціатива» – Бахматюк
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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Повідомлення Додано: Суб 20 чер, 2020 09:34

Аlександр зачем этот мусор тянуть на форум?
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Повідомлення Додано: Суб 20 чер, 2020 12:52

НБУ надав 637 мільйонів п'яти банкам під 6%

Як повідомлялося, регулятор провів шість тендерів з рефінансування банків на 90 днів на загальну суму понад 9,93 млрд грн, водночас один із аукціонів, запланований на 5 червня, не відбувся.

Також центробанк провів два аукціони з рефінансування банків строком від року до п'яти, на яких загалом надав банкам 4,5 млрд грн.

Нацбанк повідомляв, що буде проводити аукціони з 90-денного рефінансування щоп'ятниці в період з 30 квітня до 30 червня, тобто наступний відбудеться 26 червня.
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Повідомлення Додано: Суб 20 чер, 2020 12:53

Нацбанк переведе СЕП на режим роботи 23/7 з 3 серпня
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Повідомлення Додано: Суб 20 чер, 2020 14:11

Re: Байки про банки і не тільки....

І як це грозить тим, що риють?
СЕП зрозуміло, це якщо ще приймаючий банк буде проводити в той день, що прийняв платіж.
Але ж і проводки на списання інших видатків посунуться.
Біда одним словом.
vitkos
 
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Повідомлення Додано: Суб 20 чер, 2020 14:21

  vitkos написав:І як це грозить тим, що риють?
СЕП зрозуміло, це якщо ще приймаючий банк буде проводити в той день, що прийняв платіж.
Але ж і проводки на списання інших видатків посунуться.
Біда одним словом.

Операционные банковские дни никто ж не отменяет.
Вангую, что приват абанк и моня будут проводить ежесуточно, остальные - как и раньше
Stringer
 
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