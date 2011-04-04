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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 19 чер, 2020 11:37
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Суб 20 чер, 2020 09:34
Аlександр зачем этот мусор тянуть на форум?
Кешбечные карты!
Додано: Суб 20 чер, 2020 12:52
НБУ надав 637 мільйонів п'яти банкам під 6%
Як повідомлялося, регулятор провів шість тендерів з рефінансування банків на 90 днів на загальну суму понад 9,93 млрд грн, водночас один із аукціонів, запланований на 5 червня, не відбувся.
Також центробанк провів два аукціони з рефінансування банків строком від року до п'яти, на яких загалом надав банкам 4,5 млрд грн.
Нацбанк повідомляв, що буде проводити аукціони з 90-денного рефінансування щоп'ятниці в період з 30 квітня до 30 червня, тобто наступний відбудеться 26 червня.
Додано: Суб 20 чер, 2020 12:53
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Суб 20 чер, 2020 14:11
Re: Байки про банки і не тільки....
І як це грозить тим, що риють?
СЕП зрозуміло, це якщо ще приймаючий банк буде проводити в той день, що прийняв платіж.
Але ж і проводки на списання інших видатків посунуться.
Біда одним словом.
Додано: Суб 20 чер, 2020 14:21
Операционные банковские дни никто ж не отменяет.
Вангую, что приват абанк и моня будут проводить ежесуточно, остальные - как и раньше
Додано: Суб 20 чер, 2020 17:38
Дебетка ко-ко форварда с 17 июня: при более 15к - 10%
Додано: Суб 20 чер, 2020 20:14
Кожна банка переходить за бажанням.
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Додано: Нед 21 чер, 2020 04:46
Про що кілька разів згадує автор.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Нед 21 чер, 2020 13:00
Про що це Марченко?
Ні щоб подякувати що НБУ допомагає його ОВДП продавати по якомога нижчій ціні.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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