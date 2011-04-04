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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 932933934935
Повідомлення Додано: Сер 24 чер, 2020 14:04

  Investor_K написав:https://hromadske.ua/posts/nacbank-2-derzhavnih-banki-mozhut-porushiti-normativi-platospromozhnosti-cherez-ekonomichnu-krizu

Что за банки?

Скорее всего эксим и ощад. У них больше всего невозвратных или реструктуризированных кредитов для PEP.
Приват - "прибыльный"
Газмяс - условно здоровый. По крайней мере, из него такой лепят

Ощад жаловался, что даже взнос в ФГВФО делает его нарушителем нормативов.
Эксим тоже регулярно требует докапитализации, и "работы с проблемными активами".
Украина - богатая страна!
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Повідомлення Додано: Сер 24 чер, 2020 14:53

Падаєм - падаєм... :)

доколЄ )

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https://minfin.com.ua/ua/deposits/artic ... aciya-2406
+50грн !
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Повідомлення Додано: Сер 24 чер, 2020 14:54

  Investor_K написав:https://hromadske.ua/posts/nacbank-2-derzhavnih-banki-mozhut-porushiti-normativi-platospromozhnosti-cherez-ekonomichnu-krizu

Что за банки?


один із них мабуть УкрЕксім - в нього перманентні проблеми за останній час
(його NPL 70+ млдр грн)
https://www.epravda.com.ua/news/2020/04/28/659892/
+50грн !
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Повідомлення Додано: Сер 24 чер, 2020 17:00

  greenozon написав:Падаєм - падаєм... :)

доколЄ )

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https://minfin.com.ua/ua/deposits/artic ... aciya-2406

Неактуальна інформація
Місто банк пропонує 5% у грн і 1% в дол
https://mistobank.com.ua/ua/consolidated-p-rate/
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 24 чер, 2020 22:06

Re: Байки про банки і не тільки....

  Ukrainian написав:Неактуальна інформація
Місто банк пропонує 5% у грн і 1% в дол


падаєм ще швидше, ніж медіа встигає зібрати аналітику, підготуваи і надрукувати!!!
+50грн !
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Повідомлення Додано: Сер 24 чер, 2020 22:08

  greenozon написав:
  Ukrainian написав:Неактуальна інформація
Місто банк пропонує 5% у грн і 1% в дол


падаєм ще швидше, ніж медіа встигає зібрати аналітику, підготуваи і надрукувати!!!


опа, це получається банк Місто скинув -10% за один присіст???

ще такого не пригадую в жодному банку
із ним все добре?
+50грн !
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Повідомлення Додано: Сер 24 чер, 2020 23:03

  greenozon написав:
  greenozon написав:
  Ukrainian написав:Неактуальна інформація
Місто банк пропонує 5% у грн і 1% в дол


падаєм ще швидше, ніж медіа встигає зібрати аналітику, підготуваи і надрукувати!!!


опа, це получається банк Місто скинув -10% за один присіст???

ще такого не пригадую в жодному банку
із ним все добре?

Будет выполнять нужные команды, получать рефинанс будет дышать.
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