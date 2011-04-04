Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 24 чер, 2020 14:04
Investor_K написав:
https://hromadske.ua/posts/nacbank-2-derzhavnih-banki-mozhut-porushiti-normativi-platospromozhnosti-cherez-ekonomichnu-krizu
Что за банки?
Скорее всего эксим и ощад. У них больше всего невозвратных или реструктуризированных кредитов для PEP.
Приват - "прибыльный"
Газмяс - условно здоровый. По крайней мере, из него такой лепят
Ощад жаловался, что даже взнос в ФГВФО делает его нарушителем нормативов.
Эксим тоже регулярно требует докапитализации, и "работы с проблемными активами".
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Додано: Сер 24 чер, 2020 14:53
greenozon
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Додано: Сер 24 чер, 2020 14:54
Investor_K написав:
https://hromadske.ua/posts/nacbank-2-derzhavnih-banki-mozhut-porushiti-normativi-platospromozhnosti-cherez-ekonomichnu-krizu
Что за банки?
один із них мабуть УкрЕксім - в нього перманентні проблеми за останній час
(його NPL 70+ млдр грн)
https://www.epravda.com.ua/news/2020/04/28/659892/
greenozon
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Додано: Сер 24 чер, 2020 17:00
Неактуальна інформація
Місто банк пропонує 5% у грн і 1% в дол
https://mistobank.com.ua/ua/consolidated-p-rate/
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
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Додано: Сер 24 чер, 2020 22:06
Ukrainian написав:
Неактуальна інформація
Місто банк пропонує 5% у грн і 1% в дол
падаєм ще швидше, ніж медіа встигає зібрати аналітику, підготуваи і надрукувати!!!
greenozon
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Додано: Сер 24 чер, 2020 22:08
greenozon написав: Ukrainian написав:
Неактуальна інформація
Місто банк пропонує 5% у грн і 1% в дол
падаєм ще швидше, ніж медіа встигає зібрати аналітику, підготуваи і надрукувати!!!
опа, це получається
банк Місто скинув -10% за один присіст???
ще такого не пригадую в жодному банку
із ним все добре?
greenozon
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Додано: Сер 24 чер, 2020 23:03
greenozon написав: greenozon написав: Ukrainian написав:
Неактуальна інформація
Місто банк пропонує 5% у грн і 1% в дол
падаєм ще швидше, ніж медіа встигає зібрати аналітику, підготуваи і надрукувати!!!
опа, це получається
банк Місто скинув -10% за один присіст???
ще такого не пригадую в жодному банку
із ним все добре?
Будет выполнять нужные команды, получать рефинанс будет дышать.
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