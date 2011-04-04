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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 934935936937
Повідомлення Додано: Чет 25 чер, 2020 13:43

  Son of Sun написав:
  Stringer написав:Про шапочку из фольги и презервативы главное не забыть :mrgreen:

Шапку поверх презерватива одевать. Не перепутайте.

Так она быстро слетает, лушеэ наоборот
Вот цепочку под заземление нуна не забыть
... делайте хоть что-нибудь!
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Повідомлення Додано: Чет 25 чер, 2020 14:07

Індекс UIRD впав нижче 10% по всій лінійці роздрібних депозитів вперше в історії БСУ

https://finclub.net/ua/news/stavky-za-h ... tsent.html
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greenozon
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Повідомлення Додано: Чет 25 чер, 2020 14:33

  greenozon написав:Індекс UIRD впав нижче 10% по всій лінійці роздрібних депозитів вперше в історії БСУ

https://finclub.net/ua/news/stavky-za-h ... tsent.html

Не мудрено. БСУ закончилась с момента зачистки.
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Повідомлення Додано: Чет 25 чер, 2020 14:57

ruvex вывод неправильный, БСУ видит что есть резервы и понижает ставки, тобишь все наоборот
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Повідомлення Додано: Чет 25 чер, 2020 15:33

  Квесторе_поверніться написав:
  Investor_K написав:https://www.epravda.com.ua/news/2020/06/24/662238/

Что это за история?

Це спроба тиску на КС.

Не може бути. Катерина порушує закон і втручається у роботу суду?

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Клуб анонімних диванних аналітиків.
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