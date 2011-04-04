Так она быстро слетает, лушеэ наоборот
Вот цепочку под заземление нуна не забыть
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 25 чер, 2020 13:43
Так она быстро слетает, лушеэ наоборот
Вот цепочку под заземление нуна не забыть
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Чет 25 чер, 2020 14:07
Індекс UIRD впав нижче 10% по всій лінійці роздрібних депозитів вперше в історії БСУ
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Додано: Чет 25 чер, 2020 14:33
Не мудрено. БСУ закончилась с момента зачистки.
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Додано: Чет 25 чер, 2020 14:57
ruvex вывод неправильный, БСУ видит что есть резервы и понижает ставки, тобишь все наоборот
Кешбечные карты!
Додано: Чет 25 чер, 2020 15:33
Не може бути. Катерина порушує закон і втручається у роботу суду?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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