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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 25 чер, 2020 23:54
greenozon написав: flyman написав:
пропоную (СЕП по ІВАNу)
Украгаз (0)
Сбербанк (0,1%)
Кредобанк (0,2%)
.....
Форвард 0
УкрСиб 0
уточнення по
Кредо - 0% (до 10 000 грн за 1 проводку, можна Н раз в день)
Як що Ви преміум клієнт то набагато більше в Кредо.
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