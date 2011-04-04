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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 936937938939
Повідомлення Додано: Суб 27 чер, 2020 14:53

IMPRINTER
unex
J
 
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Повідомлення Додано: Суб 27 чер, 2020 15:54

J откройте кредитку в другом банке, сейчас выбор ого-го, если работаете официально
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Суб 27 чер, 2020 22:38

  J написав:банк урезал кредитный лимит на сумму которую не успел потратить в текущем месяце (пару сотен гривен), наверно решили что я много ел в текущем месяце,
подскажите как пропетлять

Шо таке пропетлять?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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Повідомлення Додано: Суб 27 чер, 2020 23:17

господа, а это уже почти у всех банков так, что живой подписи и мокрой печати на договоре депозита нет - фактически только "ксерокс" вместо договора?
из тех кого знаю вроде Сима ещё делает нормальные договора.

алла, бегемот, тася - ксерокс... это нормально?

где сейчас делают нормальные договора на депозит и процент больше 11%?
Кредо (UAH 12,5%), cib(EUR 4%)
uaprofi
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Повідомлення Додано: Суб 27 чер, 2020 23:44

  Ethereum написав:
  greenozon написав:
  flyman написав:пропоную (СЕП по ІВАNу)
Украгаз (0)
Сбербанк (0,1%)
Кредобанк (0,2%)
.....

Форвард 0
УкрСиб 0

уточнення по
Кредо - 0% (до 10 000 грн за 1 проводку, можна Н раз в день)


Як що Ви преміум клієнт то набагато більше в Кредо.


я власне коли писав то мав на увазі пакет VIP
а які деталі у вас, колего[/quote]

Я перечисляв 800К в день без справки в кінці 2019.
Я так розумію в кожному банку свої правила. Мені говорили до 1 млн можна в мому випадку. Можливо зараз інші вимоги.
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Повідомлення Додано: Нед 28 чер, 2020 00:16

Ethereum
там питання було трішки в іншому аспекті - безкоштовний СЕП
а слати можна хоч 100 500 мульйонів в день
+50грн !
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greenozon
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