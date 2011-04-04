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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Суб 27 чер, 2020 15:54
J откройте кредитку в другом банке, сейчас выбор ого-го, если работаете официально
Кешбечные карты!
Додано: Суб 27 чер, 2020 22:38
Шо таке пропетлять?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Суб 27 чер, 2020 23:17
господа, а это уже почти у всех банков так, что живой подписи и мокрой печати на договоре депозита нет - фактически только "ксерокс" вместо договора?
из тех кого знаю вроде Сима ещё делает нормальные договора.
алла, бегемот, тася - ксерокс... это нормально?
где сейчас делают нормальные договора на депозит и процент больше 11%?
Кредо (UAH 12,5%), cib(EUR 4%)
Додано: Суб 27 чер, 2020 23:44
я власне коли писав то мав на увазі пакет VIP
а які деталі у вас, колего[/quote]
Я перечисляв 800К в день без справки в кінці 2019.
Я так розумію в кожному банку свої правила. Мені говорили до 1 млн можна в мому випадку. Можливо зараз інші вимоги.
Додано: Нед 28 чер, 2020 00:16
Ethereum
там питання було трішки в іншому аспекті - безкоштовний СЕП
а слати можна хоч 100 500 мульйонів в день
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Нед 28 чер, 2020 12:14
Отож, диму без вогню не буває!
щодо витоку персональних даних і розповсюдження їх в тг боті та інше
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Нед 28 чер, 2020 12:54
У ході слідчих дій правоохоронці встановили, що джерела походження цих даних —... комерційні та державні банки...
Всі під банками ходим.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Нед 28 чер, 2020 13:00
и что они побороли?
бот до сих пор жив ... вводишь телефон человека - получаешь всю инфо о нем - паспорт, ИНН, прочие его телефоны, прописку + если по этому же адресу прописаны еще другие люди - всю инфу о них в придачу ...
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
Додано: Нед 28 чер, 2020 13:02
Жалкая попытка найти виновного чтобы оправдаться в глазах зельминтов.
Ни у банков, ни у компаний автострахования, ни у компаний доставки и служб такси служби таксі, а уж тем более у игровых сервисов нет фотографий из Дії.
А вот это
вообще эпик-фейл.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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