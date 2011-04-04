Додано: Нед 28 чер, 2020 14:03

для тех кто фапает на мокрые печати так же предлагаю проверить:



- насколько легимтимно ставить данную печать на подпись того, кто подписал договор;



- насколько легитимна подпись данного лица, кто вам его подписал под таким типом договора;



- видели ли вы в глаза хоть раз ту доверенность ссылка на которую идет в договоре и если там вообще ссылка на основании чего это лицо от имени банка с вами его заключает, если это лицо не председатель правления;



- если видели - проверяли ли вы ее (доверенности) валидность, что на день подписания она легитимна, выдавали ли вам нотариально заверенную копию этой доверенности или хотя бы обычную ;

... вспомните какую процедуру делает банк, когда вы приходите что-то оформить в банк по доверенности от кого-то (со слов же вам не верят) ... вот такую же процедуру вы должны провести удостоверясь, что то лицо, которое от имени банка подписывает с вами договор действительно имеет на это право ... если это лицо - сотрудник банка - это не значит, что он имеет право от имени банка заключать договора, в частности депозитные - длоя этого у этого лица должна быть доверенность от предправления ... но поскальку отделений много и начальники часто меняются и уследить за легитимностью доверенность или сложно или невозможно ... многие банки приняли решение выдавать такие договора со скан-подписью предправления ... тут хоть скан подпись уполномоченного на это лица, а нач.отделения или какая-то девочка менеджерша вам хоть и поставит живую подпись и дживую печать, но при этом эта подпись и печать абсолбно никакой силы не имеет - вот представьте сколько нотариальных доверенностей надо офрмит на нача каждого отделения примата или ощада? т.е. получить документ с мокрой печатью легитимный - это возможно только в мелком банке, где обеспечить нотариальными доверенностями каждое отделение техничсеки возможно.



при несоблюдении хоть одного из вышеуказанных пунктов ваша мокрая печать - это снежинка на окне зимой - элемент декора

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