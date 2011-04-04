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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Нед 28 чер, 2020 13:10
uaprofi написав:
господа, а это уже почти у всех банков так, что живой подписи и мокрой печати на договоре депозита нет
где сейчас делают нормальные договора на депозит и процент больше 11%?
Везде!
Хотите мокрую печать - идите открывать депозит в отделение.
Но при этом процентная ставка будет ниже, чем при оформлении в ИБ.
Вот Вам навскидку с мокрой печатью при оформлении в отделениях:
Земельный капитал 14% на год
Коминвест 14% на год
Агропросперис 13,5% на год
CIB 13,5% на год
RwS 13,17% на год
Крилинговый дом 13% на полгода
Альянс 12,50% на год
Сичь 12% на полгода
Форвард 12% на год
и т.д. и т.п.
Жадность и Отвага!
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Додано: Нед 28 чер, 2020 14:03
для тех кто фапает на мокрые печати так же предлагаю проверить:
- насколько легимтимно ставить данную печать на подпись того, кто подписал договор;
- насколько легитимна подпись данного лица, кто вам его подписал под таким типом договора;
- видели ли вы в глаза хоть раз ту доверенность ссылка на которую идет в договоре и если там вообще ссылка на основании чего это лицо от имени банка с вами его заключает, если это лицо не председатель правления;
- если видели - проверяли ли вы ее (доверенности) валидность, что на день подписания она легитимна, выдавали ли вам нотариально заверенную копию этой доверенности или хотя бы обычную ;
... вспомните какую процедуру делает банк, когда вы приходите что-то оформить в банк по доверенности от кого-то (со слов же вам не верят) ... вот такую же процедуру вы должны провести удостоверясь, что то лицо, которое от имени банка подписывает с вами договор действительно имеет на это право ... если это лицо - сотрудник банка - это не значит, что он имеет право от имени банка заключать договора, в частности депозитные - длоя этого у этого лица должна быть доверенность от предправления ... но поскальку отделений много и начальники часто меняются и уследить за легитимностью доверенность или сложно или невозможно ... многие банки приняли решение выдавать такие договора со скан-подписью предправления ... тут хоть скан подпись уполномоченного на это лица, а нач.отделения или какая-то девочка менеджерша вам хоть и поставит живую подпись и дживую печать, но при этом эта подпись и печать абсолбно никакой силы не имеет - вот представьте сколько нотариальных доверенностей надо офрмит на нача каждого отделения примата или ощада? т.е. получить документ с мокрой печатью легитимный - это возможно только в мелком банке, где обеспечить нотариальными доверенностями каждое отделение техничсеки возможно.
при несоблюдении хоть одного из вышеуказанных пунктов ваша мокрая печать - это снежинка на окне зимой - элемент декора
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Додано: Нед 28 чер, 2020 14:36
IMPRINTER
ну было вроде разъяснение НБУ, что если действия происходят в отделении банка - то и депозитный договор считается действительным по любому.
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uaprofi
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Додано: Нед 28 чер, 2020 14:45
uaprofi написав:IMPRINTER
ну было вроде разъяснение НБУ, что если действия происходят в отделении банка - то и депозитный договор считается действительным по любому.
тогда действительна и распечатка со сканом и ссылкой на дкбо ...
я про то, что если человеку так важна мокрая печать на договоре, который "и так действительный, т.к. он заключен в отделении банка", - то тогда надо доволдить начатое до конца, т.к. фак печати ни о чем не говорит, главнее это кто от имени банка с вами заключил этот договор и имел ли на это право ... а именно:
- удостовериться в наличии доверенности от председателя правления на заключение от имени банка такого типа договора;
- взять нотариальнозаверенную его копию доверенности;
- светить паспортные данные, которые указаны в ней;
- в идеале - проверить, не отозввана ли эта доверенность на день заключения договора по реестру доверенностей.
т.е. произвести все те же действия, которые банк произваодит с доверенность, если вы придете в банк что-то делать от имени другого человека.
просто мокропечатники упускают тут самый важный фактор, что факт наличия мокрой печати - это ничего не дает, а дает только в комплексе с другими факторами. Но, если уже есть такая фобия у человека, - то нужно действовать на основании написанного выше алгоритма, а не просто увидеть у себя в договоре элемент декора в виде синего кружечка и закарлючки.
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Додано: Нед 28 чер, 2020 14:51
IMPRINTER написав:
...закарлючки.
кстати раньше как по мне это было гораздо реже - сейчас повсеместно вместо нормальной подписи - что в кассе что на документах именно "закарлючка"
Кредо (UAH 12,5%), cib(EUR 4%)
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uaprofi
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