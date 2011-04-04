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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 939940941942>
Повідомлення Додано: Нед 28 чер, 2020 19:29

klug

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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Нед 28 чер, 2020 22:05

  vitaliy_berdinskikh написав:В другой теме народ уже начинает нервничать из-за влияния скандала с Wirecard на работу украинских банков.

Я сам далеко не эксперт, скорей просто заинтересованный пользователь. Но всё же до скандала даже и не слышал про эту фирму ни разу. У группы Wirecard AG есть отдельное подразделение предоставляющее услуги платежного сервиса разным финтехам, но оно самостоятельно в плане финансов и банкротство самой группы напрямую на его работу не влияет.

Нарыл статью на эту тему
https://sifted.eu/articles/wirecard-saga-fintech/
There have been whispers that the Wirecard scandal is emblematic of an over-hyped fintech market that has been given a free pass to side-step regulatory rigour, and will weaken the sector.

There have also been fears about possible disruption to Wirecard’s fintech clients — which include Revolut, Pockit, Soldo and Curve — who rely on the German tech-darling for card issuance, account top-ups and other e-money services.
...
This is because most fintechs clients operate under Wirecard Card Solutions (WCS) — an FCA-regulated, UK-based entity headquartered in Newcastle, rather than Munich-based Wirecard AG.

Although WCS sits inside the Wirecard group, WCS is an entirely independent subsidiary that has its own board, regulatory and accounting standards. WCS is also financially self-sufficient; it recorded a £2.5m pre-tax profit in 2018, according to Companies House Filings.

That means that in the worst-case scenario that Wirecard AG goes bust, WCS can continue operating as an issuer, says payments expert David Parker.
...
Meanwhile, insiders at Revolut say the company begun migrating away from Wirecard’s various entities six months ago over concerns about the integrity of the wider group.

так вроде пионер заморозил текущие остатки по своим картам...
ol_zy
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Повідомлення Додано: Нед 28 чер, 2020 22:10

  ol_zy написав:так вроде пионер заморозил текущие остатки по своим картам...

Уже да. Но кроме пионера есть куча разных финтехов у них ничего не заморожено.
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Повідомлення Додано: Пон 29 чер, 2020 08:52

  IMPRINTER написав:подпись - это собственноручное написание имени и фамилии

Не. Подпись - это просто подпись. Она может быть любой.
Всегда ваш,
Абдурахмангаджи Христорождественский
mustbe
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Повідомлення Додано: Пон 29 чер, 2020 09:31

  mustbe написав:
  IMPRINTER написав:подпись - это собственноручное написание имени и фамилии

Не. Подпись - это просто подпись. Она может быть любой.
Всегда ваш,
Абдурахмангаджи Христорождественский

Подпись -- эт родовой знак, вензель 8) :lol:
А печать -- знак конторы, де служите, т.е. печать есть ток у.. найманця, у раба :mrgreen:
Печать нужна то для заверения подписи
И НИКОГДА низзя ставить печать НА подпись, только рядом, шобы чОтко и адназначно читалась САМА печать.
Во многих канторах до сих пор сохранилась иерархия сбора подписей, и ток подпись самого глааавного нача заверяется печатью конторы :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 12:04

Re: Байки про банки і не тільки....

  clientage написав:и ток подпись самого глааавного нача заверяется печатью конторы



середньовіччя....
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greenozon
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Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 12:07

greenozon, дремуучее
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 20:57

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Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 21:20

Голова Нацбанку написав заяву про відставку

Голова Національного банку Яків Смолій написав на ім’я президента Володимира Зеленського заяву про відставку.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

"Протягом тривалого часу на Національний банк України здійснюється систематичний політичний тиск. Це унеможливлює ефективне виконання мною як Головою покладених на мене обов’язків керівництва діяльністю Національного банку та взаємодію з іншими державними органами.

Своєю відставкою я прагну застерегти від подальших спроб підірвати інституційні основи центрального банку в Україні", - заявив Смолій.
jump
 
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  Квесторе_поверніться написав:https://minfin.com.ua/bonus/deposits-bonus/
Циган Фарс і Шаромига ...програма здулась. :(

Ну так-с, ера раньє закінчується, починається ера спонсорів :mrgreen:
Копійочка до копійочки - бідному єврею на смичок
Капцан, это чрезмерная экономия, уже в ущерб себе и своей семье, да и больше всего без смысла, чисто из жадности. Ну, такие люди, сэр!
Скупердяй
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