З гривні - геть?
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 01 лип, 2020 21:51
Re: Байки про банки і не тільки....
Додано: Сер 01 лип, 2020 21:59
V2 яким боком геть? до конца 2020 неразрывные от 17,5 до 18,5 , чё все вот так бросить и уйти, типа красиво?
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Додано: Сер 01 лип, 2020 22:02
Re: Байки про банки і не тільки....
сейчас больше всех ГЛОБУС локти кусает. В конце марта он сдуру всем лонгацию врубил , да еще 0,5 по грн накинул. "прозаботился" . А счас 9 - самое счастье НА ГОД.
9 и 14,5 разница в грн - к о ш м а р
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Додано: Сер 01 лип, 2020 22:18
Такі да, особисто я почав перезуватись ще весною ... думаю ми на порозі грандіозного шухера
Копійочка до копійочки - бідному єврею на смичок
Капцан, это чрезмерная экономия, уже в ущерб себе и своей семье, да и больше всего без смысла, чисто из жадности. Ну, такие люди, сэр!
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