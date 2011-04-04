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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 939940941942
Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 21:51

Re: Байки про банки і не тільки....

  jump написав:Голова Національного банку Яків Смолій написав на ім’я президента Володимира Зеленського заяву про відставку.


З гривні - геть?
V2
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Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 21:59

V2 яким боком геть? до конца 2020 неразрывные от 17,5 до 18,5 , чё все вот так бросить и уйти, типа красиво?
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
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Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 22:02

Re: Байки про банки і не тільки....

  Квесторе_поверніться написав:Циган Фарс і Шаромига ...програма здулась.
сейчас больше всех ГЛОБУС локти кусает. В конце марта он сдуру всем лонгацию врубил , да еще 0,5 по грн накинул. "прозаботился" . А счас 9 - самое счастье НА ГОД.
9 и 14,5 разница в грн - к о ш м а р
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 22:18

  V2 написав:
  jump написав:Голова Національного банку Яків Смолій написав на ім’я президента Володимира Зеленського заяву про відставку.


З гривні - геть?

Такі да, особисто я почав перезуватись ще весною ... думаю ми на порозі грандіозного шухера :mrgreen:
Копійочка до копійочки - бідному єврею на смичок
Капцан, это чрезмерная экономия, уже в ущерб себе и своей семье, да и больше всего без смысла, чисто из жадности. Ну, такие люди, сэр!
Скупердяй
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  #<1 ... 939940941942
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