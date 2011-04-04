Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 01 лип, 2020 21:51
jump написав:
Голова Національного банку Яків Смолій написав на ім’я президента Володимира Зеленського заяву про відставку.
З гривні - геть?
V2
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Додано: Сер 01 лип, 2020 21:59
V2 яким боком геть? до конца 2020 неразрывные от 17,5 до 18,5 , чё все вот так бросить и уйти, типа красиво?
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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Додано: Сер 01 лип, 2020 22:02
Квесторе_поверніться написав:
Циган Фарс і Шаромига ...програма здулась.
сейчас больше всех ГЛОБУС локти кусает. В конце марта он сдуру всем лонгацию врубил , да еще 0,5 по грн накинул. "прозаботился" . А счас 9 - самое счастье НА ГОД.
9 и 14,5 разница в грн - к о ш м а р
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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Додано: Сер 01 лип, 2020 22:18
V2 написав: jump написав:
Голова Національного банку Яків Смолій написав на ім’я президента Володимира Зеленського заяву про відставку.
З гривні - геть?
Такі да, особисто я почав перезуватись ще весною ... думаю ми на порозі грандіозного шухера
Копійочка до копійочки - бідному єврею на смичок Капцан, это чрезмерная экономия, уже в ущерб себе и своей семье, да и больше всего без смысла, чисто из жадности. Ну, такие люди, сэр!
Скупердяй
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Додано: Сер 01 лип, 2020 22:45
Скупердяй та ладно, повсякому може буть
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Додано: Сер 01 лип, 2020 22:58
Скупердяй написав: V2 написав: jump написав:
Голова Національного банку Яків Смолій написав на ім’я президента Володимира Зеленського заяву про відставку.
З гривні - геть?
Такі да, особисто я почав перезуватись ще весною ... думаю ми на порозі грандіозного шухера
Восени накриє, як мокрим рядном
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Додано: Сер 01 лип, 2020 22:59
jump написав:
Голова Національного банку Яків Смолій написав на ім’я президента Володимира Зеленського заяву про відставку.
Якщо цього мало, то нагадую, що до з'ясування підміняти його буде Катерина.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
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Додано: Сер 01 лип, 2020 23:59
klug написав: jump написав:
Голова Національного банку Яків Смолій написав на ім’я президента Володимира Зеленського заяву про відставку.
Якщо цього мало, то нагадую, що до з'ясування підміняти його буде Катерина.
да полтюшок и так по сути и руководил
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Додано: Чет 02 лип, 2020 08:28
jump написав:
Голова Національного банку Яків Смолій написав на ім’я президента Володимира Зеленського заяву про відставку.
Про це повідомляє пресслужба НБУ.
"Протягом тривалого часу на Національний банк України здійснюється систематичний політичний тиск. Це унеможливлює ефективне виконання мною як Головою покладених на мене обов’язків керівництва діяльністю Національного банку та взаємодію з іншими державними органами.
Своєю відставкою я прагну застерегти від подальших спроб підірвати інституційні основи центрального банку в Україні", - заявив Смолій.
Яка подальша процедура?
ПреЗЕдент може проігнорувати цю заяву?
Чи повинен винести на Раду?
Рада має визначатися?
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