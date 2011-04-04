А криза яка суне не дозволяє масово кредитувати.
Друкувати гривню і розганяти інфляцію...на шо Яків не готовий йти?
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 02 лип, 2020 08:37
Re: Байки про банки і не тільки....
А криза яка суне не дозволяє масово кредитувати.
Друкувати гривню і розганяти інфляцію...на шо Яків не готовий йти?
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Додано: Чет 02 лип, 2020 08:52
Квесторе_поверніться затарились кредитом МВФ и постригли приват с нефтегазом, пока можно и не печатать
Кешбечные карты!
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