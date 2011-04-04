А криза яка суне не дозволяє масово кредитувати.
Друкувати гривню і розганяти інфляцію...на шо Яків не готовий йти?
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 02 лип, 2020 08:37
Re: Байки про банки і не тільки....
А криза яка суне не дозволяє масово кредитувати.
Друкувати гривню і розганяти інфляцію...на шо Яків не готовий йти?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Чет 02 лип, 2020 08:52
Квесторе_поверніться затарились кредитом МВФ и постригли приват с нефтегазом, пока можно и не печатать
Кешбечные карты!
Додано: Чет 02 лип, 2020 09:38
Нічого конкретного від Зе
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Чет 02 лип, 2020 10:23
Томаш Фиала, генеральный директор инвестиционной компании Dragon Capital
Мы отложим новые инвестиции, так как власть делает в последние пять месяцев совершенно противоположные вещи тому, что инвесторы, как внутренние, так и международные, ожидают от них и советуют им.
Это последняя капля. Можно только догадываться, каковы мотивы такого решения: полная некомпетентность или мотивированные русскими диверсии.
Цены на активы Украины упадут, в том числе и в гривне. Самое плохое в отставке главы НБУ то, что это решение он принял под политическим давлением с самого верха. Это красная линия для всех инвесторов - G7, МВФ, Мирового банка. Это полная некомпетентность и обман тех, кто выделил нам $5 млрд за последний месяц, включая сегодняшний выпуск евробондов.
Додано: Чет 02 лип, 2020 10:40
Милованушке за пять миллионов долларов не будет новое здание школы покупать ?
Не читаю Будивельника и Trast.
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