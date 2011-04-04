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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 941942943944945>
Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 08:37

Re: Байки про банки і не тільки....

  alex2013a90 написав:Гривнеставки стремительно падают вниз:

А криза яка суне не дозволяє масово кредитувати.
Друкувати гривню і розганяти інфляцію...на шо Яків не готовий йти?
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 08:52

Квесторе_поверніться затарились кредитом МВФ и постригли приват с нефтегазом, пока можно и не печатать
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 09:38

Нічого конкретного від Зе
http://finbalance.com.ua/news/zelenskiy-dav-zrozumiti-shcho-ne-bude-zaklikati-smoliya-lishitisya-na-posadi-hlavi-nbu
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 10:23

Томаш Фиала, генеральный директор инвестиционной компании Dragon Capital

Мы отложим новые инвестиции, так как власть делает в последние пять месяцев совершенно противоположные вещи тому, что инвесторы, как внутренние, так и международные, ожидают от них и советуют им.

Это последняя капля. Можно только догадываться, каковы мотивы такого решения: полная некомпетентность или мотивированные русскими диверсии.

Цены на активы Украины упадут, в том числе и в гривне. Самое плохое в отставке главы НБУ то, что это решение он принял под политическим давлением с самого верха. Это красная линия для всех инвесторов - G7, МВФ, Мирового банка. Это полная некомпетентность и обман тех, кто выделил нам $5 млрд за последний месяц, включая сегодняшний выпуск евробондов.
https://finance.liga.net/ekonomika/arti ... bu-smoliya
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 10:40

  V2 написав:Томаш Фиала, генеральный директор инвестиционной компании Dragon Capital

Мы отложим новые инвестиции,


Милованушке за пять миллионов долларов не будет новое здание школы покупать ? :|
Не читаю Будивельника и Trast.
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 10:59

А підросте курс так диви і бюджет виконають.
Це плюс з відставки Якова.
Інфляцію треба розганяти, попит стимулювати. :)
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 11:03

  Квесторе_поверніться написав:Відчувається неприємний запах від вірних соратників вуйця Бєні.

Подача так себе, конечно. Но по сути информации (связи с ВТБ и ВЭБ) - претензий нет?
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 11:41

А почему мои сообщени удадиди?
Ну ладно ещё цитату Дубинского, он там может немного резко высказался.
А остальное?

Дублировать чтоли?
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 11:42

Re: Байки про банки і не тільки....

Репост помойки?

Помойка не замечает давления на руководство НБУ, но раздувает версию о заговоре соросят ради назначения Чурия.
Mind the gap.
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vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 11:44

  vitaliy_berdinskikh написав:Репост помойки?

Помойка не замечает давления на руководство НБУ, но раздувает версию о заговоре соросят ради назначения Чурия.


Прошу огласить список непомоек.
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