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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 942943944945>
Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 11:48

И сразу принялись гривну качать...
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 11:50

  IMPRINTER написав:
  vitaliy_berdinskikh написав:Репост помойки?

Помойка не замечает давления на руководство НБУ, но раздувает версию о заговоре соросят ради назначения Чурия.


Прошу огласить список непомоек.

https://www.liga.net/politics/articles/ ... diagigiena


https://www.liga.net/images/general/201 ... 5-4134.png
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 11:52

И ссылка на соросятскую помойку со спонсором Фиалой, и пиаром всяких милованушек :)
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 11:55

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Рейтинг от лиги нет, где лига нет на первом месте )) ага )
А вот уж настоящая помойка цензор на третьем ) все СМИ помойка, т к у всех у них есть собственник, когэторый и формирует редакционную политику.
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 11:56

Хотя ничего удивительно, учитывая недавнее видео местной редакции и пиаром милованушки
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 12:01

Re: Байки про банки і не тільки....

Звичайно, Дубінський та Буймістер - гіганти економічної думки ! А сранаюа - найоб"єктивніше експертне видання !
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 12:07

Ну а милованушки, со всякими гончаруками, лещенками, и прочими яценюками - лучшие управленцы всех времён и народов. Побольше бы таких :)
Украина - богатая страна!
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 12:08

  maxprofit написав:Звичайно, Дубінський та Буймістер - гіганти економічної думки ! А сранаюа - найоб"єктивніше експертне видання !


еще раз ... я сказал - все издания без исключения - все ПОМОЙКИ и Цензор и Страна и Новое время и Вести и радио Свобода и Дубинский ... все дают необъективную информацию двигая исключительно линию их собственника за что получают деньги ... вы же одних считаете помойками (мнение которых вы не разделяете), а других - объективными и неподкупными СМИ или как? я вот и прошу назвать СМИ которое подает информацию объективно ... я таковых не знаю ... а рейтинг от лиги с лигой на первой месте - это вообще анекдот. Это как социсследование оплаченное каким-то кандидатом, где он всегда на 1-м месте.
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 12:14

  IMPRINTER написав:Прошу огласить список непомоек.


Процитирую автора удаленного поста: "Но по сути информации (странауа это инфопомойка) - претензий нет?" почти (с)
Востаннє редагувалось vitaliy_berdinskikh в Чет 02 лип, 2020 12:15, всього редагувалось 1 раз.
Mind the gap.
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 12:14

Re: Байки про банки і не тільки....

Для анализа мы использовали список из 18 медиа, которые Институт массовой информации мониторит на соблюдение профессиональных стандартов


Рейтинг не від Ліги, а від ІМІ
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