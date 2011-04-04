|
|
|
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 02 лип, 2020 11:48
И сразу принялись гривну качать...
Кешбечные карты!
Додано: Чет 02 лип, 2020 11:50
Додано: Чет 02 лип, 2020 11:52
И ссылка на соросятскую помойку со спонсором Фиалой, и пиаром всяких милованушек
Украина - богатая страна!
Додано: Чет 02 лип, 2020 11:55
maxprofit
Рейтинг от лиги нет, где лига нет на первом месте )) ага )
А вот уж настоящая помойка цензор на третьем ) все СМИ помойка, т к у всех у них есть собственник, когэторый и формирует редакционную политику.
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
Pig Lives Matter
Додано: Чет 02 лип, 2020 11:56
Хотя ничего удивительно, учитывая недавнее видео местной редакции и пиаром милованушки
Украина - богатая страна!
Додано: Чет 02 лип, 2020 12:01
Re: Байки про банки і не тільки....
Звичайно, Дубінський та Буймістер - гіганти економічної думки ! А сранаюа - найоб"єктивніше експертне видання !
Додано: Чет 02 лип, 2020 12:07
Ну а милованушки, со всякими гончаруками, лещенками, и прочими яценюками - лучшие управленцы всех времён и народов. Побольше бы таких
Украина - богатая страна!
Додано: Чет 02 лип, 2020 12:08
еще раз ... я сказал - все издания без исключения - все ПОМОЙКИ и Цензор и Страна и Новое время и Вести и радио Свобода и Дубинский ... все дают необъективную информацию двигая исключительно линию их собственника за что получают деньги ... вы же одних считаете помойками (мнение которых вы не разделяете), а других - объективными и неподкупными СМИ или как? я вот и прошу назвать СМИ которое подает информацию объективно ... я таковых не знаю ... а рейтинг от лиги с лигой на первой месте - это вообще анекдот. Это как социсследование оплаченное каким-то кандидатом, где он всегда на 1-м месте.
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
Pig Lives Matter
Додано: Чет 02 лип, 2020 12:14
Процитирую автора удаленного поста: "Но по сути информации (странауа это инфопомойка) - претензий нет?" почти (с)
Востаннє редагувалось vitaliy_berdinskikh в Чет 02 лип, 2020 12:15, всього редагувалось 1 раз.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Чет 02 лип, 2020 12:14
Re: Байки про банки і не тільки....
Рейтинг не від Ліги, а від ІМІ
|