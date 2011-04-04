А криза яка суне не дозволяє масово кредитувати.
Друкувати гривню і розганяти інфляцію...на шо Яків не готовий йти?
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Додано: Чет 02 лип, 2020 08:37
Re: Байки про банки і не тільки....
А криза яка суне не дозволяє масово кредитувати.
Друкувати гривню і розганяти інфляцію...на шо Яків не готовий йти?
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Додано: Чет 02 лип, 2020 08:52
Квесторе_поверніться затарились кредитом МВФ и постригли приват с нефтегазом, пока можно и не печатать
Кешбечные карты!
Додано: Чет 02 лип, 2020 09:38
Нічого конкретного від Зе
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Додано: Чет 02 лип, 2020 10:23
Томаш Фиала, генеральный директор инвестиционной компании Dragon Capital
Мы отложим новые инвестиции, так как власть делает в последние пять месяцев совершенно противоположные вещи тому, что инвесторы, как внутренние, так и международные, ожидают от них и советуют им.
Это последняя капля. Можно только догадываться, каковы мотивы такого решения: полная некомпетентность или мотивированные русскими диверсии.
Цены на активы Украины упадут, в том числе и в гривне. Самое плохое в отставке главы НБУ то, что это решение он принял под политическим давлением с самого верха. Это красная линия для всех инвесторов - G7, МВФ, Мирового банка. Это полная некомпетентность и обман тех, кто выделил нам $5 млрд за последний месяц, включая сегодняшний выпуск евробондов.
Додано: Чет 02 лип, 2020 10:40
Милованушке за пять миллионов долларов не будет новое здание школы покупать ?
Не читаю Будивельника и Trast.
Додано: Чет 02 лип, 2020 10:59
А підросте курс так диви і бюджет виконають.
Це плюс з відставки Якова.
Інфляцію треба розганяти, попит стимулювати.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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Додано: Чет 02 лип, 2020 11:03
Подача так себе, конечно. Но по сути информации (связи с ВТБ и ВЭБ) - претензий нет?
Украина - богатая страна!
Додано: Чет 02 лип, 2020 11:48
И сразу принялись гривну качать...
Кешбечные карты!
Додано: Чет 02 лип, 2020 12:59
Re: Байки про банки і не тільки....
Панове, навіщо сперечатись, краще взагалі заборонити постити з будь-яких ресурсів, особливо, якщо дописувач заангажований, на кшталт Дубінського
Ми ж тут зібрались гутарити, як примножити в горщику монетки, а не розводити політсрач
Копійочка до копійочки - бідному єврею на смичок
Капцан, это чрезмерная экономия, уже в ущерб себе и своей семье, да и больше всего без смысла, чисто из жадности. Ну, такие люди, сэр!
Додано: Чет 02 лип, 2020 13:10
Чей бюджет? порошенко, ахметова, пинчука, коломойского? Которые уже наверняка затарились баксами на полученные кредиты под 5% годовых.
Т. е., чем выше цены, - тем больше люди смогут купить, за коммунал заплатить? Особенно впечатляет стимулирование работы предприятий карантинными ограничениями вместе с постоянными проверками насчет соблюдения санитарных норм, расписанных на 50 стр.
Если забыли, то последние годы МВФ с НБУ стремились к тому, чтобы инфляция не превышала 5%, в идеале 2 - 3%, что означает ОВГЗ и кредиты под 6 - 9% годовых.
Ну раз так, то тогда вместо Смолия нужно назначить такого руководителя НБУ, от которого укроолигарховорье отправится в нокаут.
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