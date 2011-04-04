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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 941942943944
Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 13:12

Re: Байки про банки і не тільки....

  Аlександр написав:Чей бюджет?

Когда не уловил сарказм и бросился горячо спорить.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
  • UK, EU та PL рахунки в TransferWise transferwise.com/invite/u/vitaliyb44
  • Найдешевший переказ грошей за кордон. Там і про найдешевший переказ грошей в Україну. cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 13:25

  Скупердяй написав:Панове, навіщо сперечатись, краще взагалі заборонити постити з будь-яких ресурсів, особливо, якщо дописувач заангажований, на кшталт Дубінського :mrgreen:
Ми ж тут зібрались гутарити, як примножити в горщику монетки, а не розводити політсрач :mrgreen:


Отож!
Ірина_
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 13:32

  vitaliy_berdinskikh написав:
  Аlександр написав:Чей бюджет?

Когда не уловил сарказм и бросился горячо спорить.

Да просто уже задрало, когда людей, которые стараются что-то делать в итоге ни за что выгоняют. Что имеем по факту работы нынешнего руководства НБУ:
- Небольшую инфляцию за последние два года к которой наконец пришли.
- Полную валютную либерализацию. Смотрю, не ценят недоэкспортеры отмену обязательной продажи части валютной выручки.
- Так называемую пирамиду ОВГЗ аж под 7 - 10% годовых в гривне :shock:
- Контроль и прозрачность банковских операций, уменьшение суммы операций с налом. Скорее всего из-за этого его и решили турнуть.
- Отличную работу в карантин. НБУ и доходную часть бюджета выполнил, и курс удержал, и резервы не только сохранил, но и даже на ярдик прирастил.
Аlександр
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 13:44

Re: Байки про банки і не тільки....

  Аlександр написав:Полную валютную либерализацию

Вот тут бы я поспорил. Полная будет когда я со свеого банковского счёта смогу легко отправлять деньги хоть в Аргентину. И так же легко принимать. И не переживать что банки в...злохмаченные НБУ с перепугу дуя на воду взлохматят меня за перевод к примеру эквивалента цены старого ланоса. Понятно что не НБУ законы принимает, но именно НБУ так накрутил банки что они бросаются на любую копейку (судя по отзывам).

В плюсы я бы ещё добавил, пусть и чисто технический, переход на IBAN и переход СЭП на режим работы 23/7.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
  • UK, EU та PL рахунки в TransferWise transferwise.com/invite/u/vitaliyb44
  • Найдешевший переказ грошей за кордон. Там і про найдешевший переказ грошей в Україну. cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
vitaliy_berdinskikh
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