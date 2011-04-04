Когда не уловил сарказм и бросился горячо спорить.
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 02 лип, 2020 13:12
Re: Байки про банки і не тільки....
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Чет 02 лип, 2020 13:25
Отож!
Додано: Чет 02 лип, 2020 13:32
Да просто уже задрало, когда людей, которые стараются что-то делать в итоге ни за что выгоняют. Что имеем по факту работы нынешнего руководства НБУ:
- Небольшую инфляцию за последние два года к которой наконец пришли.
- Полную валютную либерализацию. Смотрю, не ценят недоэкспортеры отмену обязательной продажи части валютной выручки.
- Так называемую пирамиду ОВГЗ аж под 7 - 10% годовых в гривне
- Контроль и прозрачность банковских операций, уменьшение суммы операций с налом. Скорее всего из-за этого его и решили турнуть.
- Отличную работу в карантин. НБУ и доходную часть бюджета выполнил, и курс удержал, и резервы не только сохранил, но и даже на ярдик прирастил.
Додано: Чет 02 лип, 2020 13:44
Re: Байки про банки і не тільки....
Вот тут бы я поспорил. Полная будет когда я со свеого банковского счёта смогу легко отправлять деньги хоть в Аргентину. И так же легко принимать. И не переживать что банки в...злохмаченные НБУ с перепугу дуя на воду взлохматят меня за перевод к примеру эквивалента цены старого ланоса. Понятно что не НБУ законы принимает, но именно НБУ так накрутил банки что они бросаются на любую копейку (судя по отзывам).
В плюсы я бы ещё добавил, пусть и чисто технический, переход на IBAN и переход СЭП на режим работы 23/7.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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