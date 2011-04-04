Додано: Чет 02 лип, 2020 14:48

Son of Sun написав: Во многих банках Европы вы не откроете счет даже в долл. США Во многих банках Европы вы не откроете счет даже в долл. США

Son of Sun написав: А SWIFT между счетами в Украине что мешает вам проводить? А SWIFT между счетами в Украине что мешает вам проводить?

В банках Польши и Словакии (подозреваю что и Чехии, но не интересовался) открыть счёт в евро, долларах, фунтах, франках - не проблема. Отправить перевод в этих валютах свифтом можно без каких-либо зе лицензий, получить так же не проблема.Необанки Великобритании не все, но многие предлагают счёт в фунте и к нему счёт в евро. Как там в хайстрит банках не знаю, нам там не рады.Так в каких многих? Хотелось бы услышать о личном опыте того что европейский банк не имеет счётов в валюте отличной от национальной валюты государства. И что они не предлагают возможности сделать перевод в другую страну или получить перевод из другой страны. И желательно чтобы это был не мелкий кооперативный банк какой-то гмины, а крупный банк с кучей офисов ну или хотя бы миллионом клиентов.Если у тебя в государстве национальная валюта одна из топовых валют мира, к примеру евро, то конечно тебе ненужно иметь счёт в какой-то экзотической гривне или упаси госпади рубле.Но если у тебя национальная валюта пусть и конвертируемая, но не мегапопулярная - иметь возможность открыть счёт в одной из топовых конвертируемых валют для того чтобы отправлять или принимать переводы уже вполне востребуемая услуга.Для пересылки евро между счетами польских банков не требуется прибегать к помощи недешевого и не быстрого SWIFT, всё делается через очень дешевый и быстрый SEPA или просто дешевый и немного медленный euroElixir.