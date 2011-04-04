Когда не уловил сарказм и бросился горячо спорить.
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 02 лип, 2020 13:12
Re: Байки про банки і не тільки....
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Чет 02 лип, 2020 13:25
Отож!
Додано: Чет 02 лип, 2020 13:32
Да просто уже задрало, когда людей, которые стараются что-то делать в итоге ни за что выгоняют. Что имеем по факту работы нынешнего руководства НБУ:
- Небольшую инфляцию за последние два года к которой наконец пришли.
- Полную валютную либерализацию. Смотрю, не ценят недоэкспортеры отмену обязательной продажи части валютной выручки.
- Так называемую пирамиду ОВГЗ аж под 7 - 10% годовых в гривне
- Контроль и прозрачность банковских операций, уменьшение суммы операций с налом. Скорее всего из-за этого его и решили турнуть.
- Отличную работу в карантин. НБУ и доходную часть бюджета выполнил, и курс удержал, и резервы не только сохранил, но и даже на ярдик прирастил.
Додано: Чет 02 лип, 2020 13:44
Re: Байки про банки і не тільки....
Вот тут бы я поспорил. Полная будет когда я со свеого банковского счёта смогу легко отправлять деньги хоть в Аргентину. И так же легко принимать. И не переживать что банки в...злохмаченные НБУ с перепугу дуя на воду взлохматят меня за перевод к примеру эквивалента цены старого ланоса. Понятно что не НБУ законы принимает, но именно НБУ так накрутил банки что они бросаются на любую копейку (судя по отзывам).
В плюсы я бы ещё добавил, пусть и чисто технический, переход на IBAN и переход СЭП на режим работы 23/7.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Чет 02 лип, 2020 13:57
Re: Байки про банки і не тільки....
Читаешь комменты про либерализацию, и как будто эти люди с чужой планеты пишут.
Последние четыре года нбу гайки закручивал как мог, майская постанова нбу о финмониторинге просто шедевр. Даже в авторитарной раше их граждане всегда могли открыть счета в зарубежных банках и спокойно отправить или завести деньги из за границы. Почему до сих пор запрещены переводы в валюте в одном банке? Почему я до сих пор не могу сделать валютный перевод по украине без ку два раза?
Кому нафиг интересно сколько нацбанк зарабатывает, чтобы платить миллионные годовые оклады своим сотрудникам и многотысячные пенсии своим пенсионерам?
Додано: Чет 02 лип, 2020 14:01
Во многих банках Европы вы не откроете счет даже в долл. США, а в США - в евро.
А SWIFT между счетами в Украине что мешает вам проводить?
По поводу мониторинга. Если у вас неясное происхождение источника доходов и непонятное для банка движение по счету, вопросов будет к вам не меньше, чем в Украине.
Додано: Чет 02 лип, 2020 14:10
А если ясное? Почему вопросов становится ещё больше?
Нет проблем по движению средств в банковских системах стран Европы и США по суммам до 100000, не слушайте лживые заявления бабы леры, рожковой и их прихлебателей.
10 лет назад зашёл в банке в валенсии разменять 500 евро, бо везде брать отказывались такую большую сумму, меня долго уговаривали просто открыть счёт, пока не выяснили, что я из Украины, а не из раши. Да, именно украинцам нельзя открыть счёт в европейских банках без разрешения нбу
Додано: Чет 02 лип, 2020 14:21
Потому, как зарабатывать должны патриции, а Вы хотите еще гонять валюту между банками и менять где выгоднее, это нам холопам не позволено. Вдруг вы лишнего заработаете, это никому не нужно.
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Додано: Чет 02 лип, 2020 14:48
Re: Байки про банки і не тільки....
В банках Польши и Словакии (подозреваю что и Чехии, но не интересовался) открыть счёт в евро, долларах, фунтах, франках - не проблема. Отправить перевод в этих валютах свифтом можно без каких-либо зе лицензий, получить так же не проблема.
Необанки Великобритании не все, но многие предлагают счёт в фунте и к нему счёт в евро. Как там в хайстрит банках не знаю, нам там не рады.
Так в каких многих? Хотелось бы услышать о личном опыте того что европейский банк не имеет счётов в валюте отличной от национальной валюты государства. И что они не предлагают возможности сделать перевод в другую страну или получить перевод из другой страны. И желательно чтобы это был не мелкий кооперативный банк какой-то гмины, а крупный банк с кучей офисов ну или хотя бы миллионом клиентов.
Ещё момент.
Если у тебя в государстве национальная валюта одна из топовых валют мира, к примеру евро, то конечно тебе ненужно иметь счёт в какой-то экзотической гривне или упаси госпади рубле.
Но если у тебя национальная валюта пусть и конвертируемая, но не мегапопулярная - иметь возможность открыть счёт в одной из топовых конвертируемых валют для того чтобы отправлять или принимать переводы уже вполне востребуемая услуга.
Для пересылки евро между счетами польских банков не требуется прибегать к помощи недешевого и не быстрого SWIFT, всё делается через очень дешевый и быстрый SEPA или просто дешевый и немного медленный euroElixir.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Чет 02 лип, 2020 15:04
Все позволено, ну иногда гонять приходится в кедах, но то такое
Кешбечные карты!
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