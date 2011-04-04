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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 02 лип, 2020 15:08
omb написав:
Все позволено, ну иногда гонять приходится в кедах, но то такое
Не совсем в тему либерализации, но вообще о состоянии дел
на красном форуме написав:После 5-6 попыток, используя разные ключевые слова, Алла все-таки соединила меня с оператором. Оператор, сообщает, что снять деньги можно… через 5 рабочих дней, то есть через неделю. Чтобы снять всего 1000 евро, я должен ждать НЕДЕЛЮ!!!
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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