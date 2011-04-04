Додано: Чет 02 лип, 2020 15:56

vitaliy_berdinskikh написав: Понятно что не НБУ законы принимает, но именно НБУ так накрутил банки что они бросаются на любую копейку (судя по отзывам). Понятно что не НБУ законы принимает, но именно НБУ так накрутил банки что они бросаются на любую копейку (судя по отзывам).

vitaliy_berdinskikh написав: Son of Sun написав: А SWIFT между счетами в Украине что мешает вам проводить? А SWIFT между счетами в Украине что мешает вам проводить?

Для пересылки евро между счетами польских банков не требуется прибегать к помощи недешевого и не быстрого SWIFT, всё делается через очень дешевый и быстрый SEPA или просто дешевый и немного медленный euroElixir. Для пересылки евро между счетами польских банков не требуется прибегать к помощи недешевого и не быстрого SWIFT, всё делается через очень дешевый и быстрый SEPA или просто дешевый и немного медленный euroElixir.

vitaliy_berdinskikh написав: omb написав: Все позволено, ну иногда гонять приходится в кедах, но то такое Все позволено, ну иногда гонять приходится в кедах, но то такое

Не совсем в тему либерализации, но вообще о состоянии дел

на красном форуме написав: После 5-6 попыток, используя разные ключевые слова, Алла все-таки соединила меня с оператором. Оператор, сообщает, что снять деньги можно… через 5 рабочих дней, то есть через неделю. Чтобы снять всего 1000 евро, я должен ждать НЕДЕЛЮ!!! Не совсем в тему либерализации, но вообще о состоянии дел

Это уже зависит от конкретного банка.Ну и какие комиссии там?Тогда проблема с наличной валютой много банков коснулась. Надеюсь, тот, кто забрал, обратно в банк не понес. Да и вообще, все проблемы и беды от операций в валюте, - для заемщиков, вкладчиков, банков.1. Первые в 2006 - 2008 гг нахватались кредитов в валюте для покупки квартиры по $120 000 (600 000 грн).2. Вторых жестко побрили в 2014 - 2015 гг.3. Ну и у банков потом веселье было с капиталом и залогами по нереальной цене.А вот если бы операции шли только в гривне, то не было б проблем ни с кредитами (т. к. стоимость недвиги в гривне с тех пор выросла в 1.5 - 2 раза), ни с возвратом вкладов, т. к. мало кто автоматом заплыл за буйки и соответственно у банков с нормативами-капиталом.