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omb написав:Все позволено, ну иногда гонять приходится в кедах, но то такое
Не совсем в тему либерализации, но вообще о состоянии дел
на красном форуме написав:После 5-6 попыток, используя разные ключевые слова, Алла все-таки соединила меня с оператором. Оператор, сообщает, что снять деньги можно… через 5 рабочих дней, то есть через неделю. Чтобы снять всего 1000 евро, я должен ждать НЕДЕЛЮ!!!
Mind the gap. You can't go over your budgets if you don't check!
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vitaliy_berdinskikh написав:Понятно что не НБУ законы принимает, но именно НБУ так накрутил банки что они бросаются на любую копейку (судя по отзывам).
Это уже зависит от конкретного банка.
vitaliy_berdinskikh написав:
Son of Sun написав:А SWIFT между счетами в Украине что мешает вам проводить?
Для пересылки евро между счетами польских банков не требуется прибегать к помощи недешевого и не быстрого SWIFT, всё делается через очень дешевый и быстрый SEPA или просто дешевый и немного медленный euroElixir.
Ну и какие комиссии там?
vitaliy_berdinskikh написав:
omb написав:Все позволено, ну иногда гонять приходится в кедах, но то такое
Не совсем в тему либерализации, но вообще о состоянии дел
на красном форуме написав:После 5-6 попыток, используя разные ключевые слова, Алла все-таки соединила меня с оператором. Оператор, сообщает, что снять деньги можно… через 5 рабочих дней, то есть через неделю. Чтобы снять всего 1000 евро, я должен ждать НЕДЕЛЮ!!!
Тогда проблема с наличной валютой много банков коснулась. Надеюсь, тот, кто забрал, обратно в банк не понес. Да и вообще, все проблемы и беды от операций в валюте, - для заемщиков, вкладчиков, банков. 1. Первые в 2006 - 2008 гг нахватались кредитов в валюте для покупки квартиры по $120 000 (600 000 грн). 2. Вторых жестко побрили в 2014 - 2015 гг. 3. Ну и у банков потом веселье было с капиталом и залогами по нереальной цене. А вот если бы операции шли только в гривне, то не было б проблем ни с кредитами (т. к. стоимость недвиги в гривне с тех пор выросла в 1.5 - 2 раза), ни с возвратом вкладов, т. к. мало кто автоматом заплыл за буйки и соответственно у банков с нормативами-капиталом.
В SEPA как и положено согласно последним документам (кажись с февраля, до этого были чуть другие правила и была оплата порядка 0,9 евро за перевод) - 0. Тоесть перевод совершенно бесплатный, поскольку перевод по SEPA должен быть не дороже внутреннего перевода, а в Польше обычный Эликсир в злотых стоит 0.
Про комиссии евроэлексира который является внутренней копией обычного элексира, но только для евро - не в курсе, не имею возможности проверить так как мои польские банки используют SEPA.
Mind the gap. You can't go over your budgets if you don't check!
Рахунок в польському банку для українськоготуристаcutt.ly/konto_w_Polsce
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Найдешевший переказ грошей за кордон. Там і про найдешевший переказ грошей в Україну. cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
Son of Sun написав:Во многих банках Европы вы не откроете счет даже в долл. США
В банках Польши и Словакии (подозреваю что и Чехии, но не интересовался) открыть счёт в евро, долларах, фунтах, франках - не проблема. Отправить перевод в этих валютах свифтом можно без каких-либо зе лицензий, получить так же не проблема.
Необанки Великобритании не все, но многие предлагают счёт в фунте и к нему счёт в евро. Как там в хайстрит банках не знаю, нам там не рады.
Так в каких многих? Хотелось бы услышать о личном опыте того что европейский банк не имеет счётов в валюте отличной от национальной валюты государства. И что они не предлагают возможности сделать перевод в другую страну или получить перевод из другой страны. И желательно чтобы это был не мелкий кооперативный банк какой-то гмины, а крупный банк с кучей офисов ну или хотя бы миллионом клиентов.
Не путайте теплое с мягким. Не(д)обанки, которые вы указали, это финтехи а-ля, моня в Украине. Берем всё, что дальше Польши, в тех банках счет в любой другой валют либо вообще не открывается (если не корп. клиент), либо зададут кучу вопросов, да и функционал будет очень ограничен и стоить будет 20 евро за перевод. В Польше сколько стоит валютный счет? а сколько в Украине?
vitaliy_berdinskikh написав:
Son of Sun написав:А SWIFT между счетами в Украине что мешает вам проводить?
Для пересылки евро между счетами польских банков не требуется прибегать к помощи недешевого и не быстрого SWIFT, всё делается через очень дешевый и быстрый SEPA или просто дешевый и немного медленный euroElixir.
А ничего что для Польши СЕПА, все равно, что в Украине СЕП? Так и польский банк бесплатно в Украину ничего не перешлет.
Крутите информацией как угодно абы ваша правота была наверху.
Stringer написав:Читаешь комменты про либерализацию, и как будто эти люди с чужой планеты пишут.
А если ясное? Почему вопросов становится ещё больше? Нет проблем по движению средств в банковских системах стран Европы и США по суммам до 100000. 10 лет назад зашёл в банке в валенсии разменять 500 евро, бо везде брать отказывались такую большую сумму, меня долго уговаривали просто открыть счёт, пока не выяснили, что я из Украины, а не из раши. Да, именно украинцам нельзя открыть счёт в европейских банках без разрешения нбу
10 лет назад 500 евро? Ха-ха! Сейчас такие банкноты никто вам не выдаст ни в каком банке Европы. До 100т. евро? Три раза "ха-ха". Одна баба сказала... из той оперы. Разрешение НБУ? Вы живете прошлым, далеким прошлым.
Son of Sun написав:Берем всё, что дальше Польши, в тех банках счет в любой другой валют либо вообще не открывается
Тоесть ты продолжаешь голосновные утверждения, а Польша это уже не Европа, а какая-то мутная страна типа Аргентины которую вообще не стоит анализировать. Ну ОК.
Son of Sun написав:Не(д)обанки, которые вы указали
Вообще то я вообще ничего не указывал, просто сослался на собственный опыт. А как раз от тебя ждал указания каких-то банков в Европе (крупных банков) которые не предоставляют клиету возможности иметь валютный счёт. Но я уже понял, что названий можной не ждать.
Mind the gap. You can't go over your budgets if you don't check!
Рахунок в польському банку для українськоготуристаcutt.ly/konto_w_Polsce
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Найдешевший переказ грошей за кордон. Там і про найдешевший переказ грошей в Україну. cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
Son of Sun написав:А ничего что для Польши СЕПА, все равно, что в Украине СЕП?
Вообще-то нет, для Польши СЭП это Эликсир и вторая система названия которой я не помню потому что она используется только для банковских расчётов. Для Польши SEPA это практически тоже самое что и для Украины - платежная система в иностранной валюте.
Mind the gap. You can't go over your budgets if you don't check!
Рахунок в польському банку для українськоготуристаcutt.ly/konto_w_Polsce
UK, EU та PL рахунки в TransferWisetransferwise.com/invite/u/vitaliyb44
Найдешевший переказ грошей за кордон. Там і про найдешевший переказ грошей в Україну. cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
Son of Sun написав:А ничего что для Польши СЕПА, все равно, что в Украине СЕП?
Вообще-то нет, для Польши СЭП это Эликсир и вторая система названия которой я не помню потому что она используется только для банковских расчётов. Для Польши SEPA это практически тоже самое что и для Украины - платежная система в иностранной валюте.