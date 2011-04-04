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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 943944945946
Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 17:14

  alex2013a90 написав:Гривнеставки стремительно падают вниз:
Зображення

мабуть тре буде зберегти для історії, як фотографію найнижчих ставок БСУ
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Фінкомітет Ради підтримав звільнення Смолія. Далі - голосування в залі
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 18:06

  vitaliy_berdinskikh написав:Поскольку спор как обычно переростает в срач, завершу участие в нём ссылками на несущестующие иновалютные счета в каких-то недобанках
Пробовал быстро найти что-то у немцев и испанцев, но без знания языка тяжко. Не сомневаюсь что и в Германии и в Испании открыть не-евро счёт можно если не во всех, то в большинстве банков.

Где крупные банки в списке, кроме барклая, в котором счет открывают только местным и креди свисс, в котором такой фейс-контроль, что многие украинские мажоры не потянут его пройти?
Пример: Дойче, коммерц, инг, сантандер, бнп, и дальше по списку банков по размеру капитала. В странах, где они имеют HQ, в поляндии свои правила игры, под которые они подстраиваются.
Востаннє редагувалось Son of Sun в Чет 02 лип, 2020 18:12, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 18:10

обслуговування цих рахунків ільо коштує в польщі, нуль злотих як в Україні?
не кажу, що в Україні все ок, тут інші правила гри і вимог, які викликані об'єктивними факторами (членство в ЄС, напр.)
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