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Пробовал быстро найти что-то у немцев и испанцев, но без знания языка тяжко. Не сомневаюсь что и в Германии и в Испании открыть не-евро счёт можно если не во всех, то в большинстве банков.
Где крупные банки в списке, кроме барклая, в котором счет открывают только местным и креди свисс, в котором такой фейс-контроль, что многие украинские мажоры не потянут его пройти? Пример: Дойче, коммерц, инг, сантандер, бнп, и дальше по списку банков по размеру капитала. В странах, где они имеют HQ, в поляндии свои правила игры, под которые они подстраиваются.
Востаннє редагувалось Son of Sun в Чет 02 лип, 2020 18:12, всього редагувалось 1 раз.