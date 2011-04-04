RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Ринок банківських послуг
/
Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 944945946947>
Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 17:14

  alex2013a90 написав:Гривнеставки стремительно падают вниз:
Зображення

мабуть тре буде зберегти для історії, як фотографію найнижчих ставок БСУ
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 20123
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1118 раз.
Подякували: 1390 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 17:30

Фінкомітет Ради підтримав звільнення Смолія. Далі - голосування в залі
jump
 
Повідомлень: 3090
З нами з: 18.08.09
Подякував: 82 раз.
Подякували: 654 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 18:06

  vitaliy_berdinskikh написав:Поскольку спор как обычно переростает в срач, завершу участие в нём ссылками на несущестующие иновалютные счета в каких-то недобанках
Пробовал быстро найти что-то у немцев и испанцев, но без знания языка тяжко. Не сомневаюсь что и в Германии и в Испании открыть не-евро счёт можно если не во всех, то в большинстве банков.

Где крупные банки в списке, кроме барклая, в котором счет открывают только местным и креди свисс, в котором такой фейс-контроль, что многие украинские мажоры не потянут его пройти?
Пример: Дойче, коммерц, инг, сантандер, бнп, и дальше по списку банков по размеру капитала. В странах, где они имеют HQ, в поляндии свои правила игры, под которые они подстраиваются.
Востаннє редагувалось Son of Sun в Чет 02 лип, 2020 18:12, всього редагувалось 1 раз.
Son of Sun
 
Повідомлень: 724
З нами з: 25.04.14
Подякував: 95 раз.
Подякували: 96 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 18:10

обслуговування цих рахунків ільо коштує в польщі, нуль злотих як в Україні?
не кажу, що в Україні все ок, тут інші правила гри і вимог, які викликані об'єктивними факторами (членство в ЄС, напр.)
Son of Sun
 
Повідомлень: 724
З нами з: 25.04.14
Подякував: 95 раз.
Подякували: 96 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 18:41

А чому Яків про МІНфін має думати?
https://finclub.net/ua/news/marchenko-zvynuvatyv-smoliia-u-zryvi-vypusku-ievrooblihatsii-na-usd1-75-mlrd.html
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 33953
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1696 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 18:46

  Квесторе_поверніться написав:А чому Яків про МІНфін має думати?
https://finclub.net/ua/news/marchenko-zvynuvatyv-smoliia-u-zryvi-vypusku-ievrooblihatsii-na-usd1-75-mlrd.html

Уманський там ж* Президента вылизал на отлично. Видно тоже надеётся попасть в список кандидатов.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
  • UK, EU та PL рахунки в TransferWise transferwise.com/invite/u/vitaliyb44
  • Найдешевший переказ грошей за кордон. Там і про найдешевший переказ грошей в Україну. cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
vitaliy_berdinskikh
Аватар користувача
 
Повідомлень: 768
З нами з: 06.08.19
Подякував: 194 раз.
Подякували: 77 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 19:01

  vitaliy_berdinskikh написав:
  Квесторе_поверніться написав:А чому Яків про МІНфін має думати?
https://finclub.net/ua/news/marchenko-zvynuvatyv-smoliia-u-zryvi-vypusku-ievrooblihatsii-na-usd1-75-mlrd.html

Уманський там ж* Президента вылизал на отлично. Видно тоже надеётся попасть в список кандидатов.

«Заявление Смолия вызвало отмену размещения евробондов. «Книги» уже были закрыты, условия зафиксированы - $1,75 млрд. Под 7,3%. Но размещение пришлось отменить. На этом этапе отмена размещения - это беспрецедентно для долговых рынков! Переоценить негативные последствия такой ситуации невозможно! А это уже, по моему убеждению, подрыв национальной экономической безопасности. Оценку именно в этом контексте эта ситуация должна получить беспрекословно!

https://finclub.net/news/marchenko-obvi ... -mlrd.html

На 12 лет под 7.3% годовых :!:
Почти, как в гривне. Да это министра финансов нужно в шею гнать за размещение евробондов под более чем в два раза завышенный процент. Скорее всего нерезам в укроолигархоовечьей шкуре. Им красная цена 3 - 3.5% в баксах.
Аlександр
 
Повідомлень: 3481
З нами з: 10.04.08
Подякував: 116 раз.
Подякували: 241 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 19:04

  Son of Sun написав:
  Stringer написав:
  Son of Sun написав:А если ясное? Почему вопросов становится ещё больше?
Нет проблем по движению средств в банковских системах стран Европы и США по суммам до 100000.
10 лет назад зашёл в банке в валенсии разменять 500 евро, бо везде брать отказывались такую большую сумму, меня долго уговаривали просто открыть счёт, пока не выяснили, что я из Украины, а не из раши. Да, именно украинцам нельзя открыть счёт в европейских банках без разрешения нбу

10 лет назад 500 евро? Ха-ха! Сейчас такие банкноты никто вам не выдаст ни в каком банке Европы.
До 100т. евро? Три раза "ха-ха". Одна баба сказала... из той оперы.
Разрешение НБУ? Вы живете прошлым, далеким прошлым.

Да хоть три, хоть четыре раза. Причём тут кто кому чего выдаст, к тому, что граждане Украины, лишены возможности пользоваться всеми видами банковских услуг, которыми давно пользуются граждане цивилизованных стран - открытие счетов в зарубежных банках, переводы в валюте на свои счета в разных странах с минимальной комиссией и без изощренного головняка до определенной суммы, переводы в валюте внутри страны себе и своим родственникам, вообще все безналичные переводы без ограничений?
То что вам сказала отдельная баба, которую зовут Лера 200 баксов, не соответствует действительности.
Вы живете в фантазиях собственной ограниченности
Востаннє редагувалось Stringer в Чет 02 лип, 2020 19:05, всього редагувалось 1 раз.
Stringer
 
Повідомлень: 11336
З нами з: 23.01.13
Подякував: 324 раз.
Подякували: 1583 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 19:05

  Аlександр написав:На 12 лет под 7.3% годовых
Почти, как в гривне. Да это министра финансов нужно в шею гнать за размещение евробондов под более чем в два раза завышенный процент. Скорее всего нерезам в укроолигархоовечьей шкуре.

Помню, когда речь шла об "деньгах Януковича", или "облигациях Януковича", которые "семья" крутила через гонтаревскую контору ICU - то она говорила, что Янукович не крал из бюджета, а инвестировал! :)

Точно так же и сейчас. Это не воры и мародёры - это инвесторы! :)
Украина - богатая страна!
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 11816
З нами з: 18.04.15
Подякував: 6942 раз.
Подякували: 3140 раз.
 
Профіль
3
2
3
Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 19:14

  Вкладчик1234 написав:
  Аlександр написав:На 12 лет под 7.3% годовых
Почти, как в гривне. Да это министра финансов нужно в шею гнать за размещение евробондов под более чем в два раза завышенный процент. Скорее всего нерезам в укроолигархоовечьей шкуре.

Помню, когда речь шла об "деньгах Януковича", или "облигациях Януковича", которые "семья" крутила через гонтаревскую контору ICU - то она говорила, что Янукович не крал из бюджета, а инвестировал! :)

Точно так же и сейчас. Это не воры и мародёры - это инвесторы! :)

Теж не проти на 12 років під 7,2% в Євро...але з виплатою щомісячно.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 33953
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1696 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 944945946947>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Банки з підмоченою репутацією. Антирейтинг 1 ... 23, 24, 25
wolt450 » Пон 04 кві, 2011 19:22
244 215079
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 08 бер, 2019 16:23
octopus
Имеют ли право банки на конфискацию имущества? 1 ... 4, 5, 6
Anonymous » Сер 11 кві, 2012 15:31
50 83260
Переглянути останнє повідомлення
Пон 20 лис, 2017 13:18
Stringer
Банки збільшують пільговий період за кредитними картками (до 1, 2
R2 » П'ят 27 тра, 2016 12:42
18 21605
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 10 лют, 2017 14:45
alex66food

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (87342)
02.07.2020 19:56
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.