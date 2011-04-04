Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Пробовал быстро найти что-то у немцев и испанцев, но без знания языка тяжко. Не сомневаюсь что и в Германии и в Испании открыть не-евро счёт можно если не во всех, то в большинстве банков.
Где крупные банки в списке, кроме барклая, в котором счет открывают только местным и креди свисс, в котором такой фейс-контроль, что многие украинские мажоры не потянут его пройти? Пример: Дойче, коммерц, инг, сантандер, бнп, и дальше по списку банков по размеру капитала. В странах, где они имеют HQ, в поляндии свои правила игры, под которые они подстраиваются.
Востаннє редагувалось Son of Sun в Чет 02 лип, 2020 18:12, всього редагувалось 1 раз.
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Уманський там ж* Президента вылизал на отлично. Видно тоже надеётся попасть в список кандидатов.
«Заявление Смолия вызвало отмену размещения евробондов. «Книги» уже были закрыты, условия зафиксированы - $1,75 млрд. Под 7,3%. Но размещение пришлось отменить. На этом этапе отмена размещения - это беспрецедентно для долговых рынков! Переоценить негативные последствия такой ситуации невозможно! А это уже, по моему убеждению, подрыв национальной экономической безопасности. Оценку именно в этом контексте эта ситуация должна получить беспрекословно!
На 12 лет под 7.3% годовых Почти, как в гривне. Да это министра финансов нужно в шею гнать за размещение евробондов под более чем в два раза завышенный процент. Скорее всего нерезам в укроолигархоовечьей шкуре. Им красная цена 3 - 3.5% в баксах.
Son of Sun написав:А если ясное? Почему вопросов становится ещё больше? Нет проблем по движению средств в банковских системах стран Европы и США по суммам до 100000. 10 лет назад зашёл в банке в валенсии разменять 500 евро, бо везде брать отказывались такую большую сумму, меня долго уговаривали просто открыть счёт, пока не выяснили, что я из Украины, а не из раши. Да, именно украинцам нельзя открыть счёт в европейских банках без разрешения нбу
10 лет назад 500 евро? Ха-ха! Сейчас такие банкноты никто вам не выдаст ни в каком банке Европы. До 100т. евро? Три раза "ха-ха". Одна баба сказала... из той оперы. Разрешение НБУ? Вы живете прошлым, далеким прошлым.
Да хоть три, хоть четыре раза. Причём тут кто кому чего выдаст, к тому, что граждане Украины, лишены возможности пользоваться всеми видами банковских услуг, которыми давно пользуются граждане цивилизованных стран - открытие счетов в зарубежных банках, переводы в валюте на свои счета в разных странах с минимальной комиссией и без изощренного головняка до определенной суммы, переводы в валюте внутри страны себе и своим родственникам, вообще все безналичные переводы без ограничений? То что вам сказала отдельная баба, которую зовут Лера 200 баксов, не соответствует действительности. Вы живете в фантазиях собственной ограниченности
Востаннє редагувалось Stringer в Чет 02 лип, 2020 19:05, всього редагувалось 1 раз.
Аlександр написав:На 12 лет под 7.3% годовых Почти, как в гривне. Да это министра финансов нужно в шею гнать за размещение евробондов под более чем в два раза завышенный процент. Скорее всего нерезам в укроолигархоовечьей шкуре.
Помню, когда речь шла об "деньгах Януковича", или "облигациях Януковича", которые "семья" крутила через гонтаревскую контору ICU - то она говорила, что Янукович не крал из бюджета, а инвестировал!
Точно так же и сейчас. Это не воры и мародёры - это инвесторы!
Аlександр написав:На 12 лет под 7.3% годовых Почти, как в гривне. Да это министра финансов нужно в шею гнать за размещение евробондов под более чем в два раза завышенный процент. Скорее всего нерезам в укроолигархоовечьей шкуре.
Помню, когда речь шла об "деньгах Януковича", или "облигациях Януковича", которые "семья" крутила через гонтаревскую контору ICU - то она говорила, что Янукович не крал из бюджета, а инвестировал!
Точно так же и сейчас. Это не воры и мародёры - это инвесторы!
Теж не проти на 12 років під 7,2% в Євро...але з виплатою щомісячно.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.