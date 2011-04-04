Додано: Чет 02 лип, 2020 19:18

PS Во многих банках, о которых рвутся пуканы которую страницу, открывают счет во многих валютах, даже о которых многие и не слышали.

Но, есть вопрос цены обслуживания и еще более актуален вопрос открытия данных счетов простым смертным (даже резидентам этих стран). И прийти и сказать, как в Украине, что хочу сейчас же снять свои 100 долл. в зажопинском филиале Тюрингии\Намюра\Эльзаса\Уэльса, мягко говоря не выйдет. Да и внесение долларового нала даже в центральном офисе может вызвать подозрения у банка с долгим исследованием купюр и записью номеров банкнот.

Мы же речь ведём об условном туристе Витальке из Украины со своими условными 1035 долларами США, которые еще должны приносить 3-5% на депозите как в Украине.

Так что есть везде свои + и -. Где-то платежи в евро бесплатно ходят, но за обслуживание платится от пары евро в месяц, а где-то всё бесплатно, но нет SEPA.

И обслуживание в украинских банках и наполненность пакета услуг за смешные деньги по меркам некоторых европейских, американских банков на такое уж и плохое.