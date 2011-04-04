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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 944945946947
Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 19:18

Re: Байки про банки і не тільки....

PS Во многих банках, о которых рвутся пуканы которую страницу, открывают счет во многих валютах, даже о которых многие и не слышали.
Но, есть вопрос цены обслуживания и еще более актуален вопрос открытия данных счетов простым смертным (даже резидентам этих стран). И прийти и сказать, как в Украине, что хочу сейчас же снять свои 100 долл. в зажопинском филиале Тюрингии\Намюра\Эльзаса\Уэльса, мягко говоря не выйдет. Да и внесение долларового нала даже в центральном офисе может вызвать подозрения у банка с долгим исследованием купюр и записью номеров банкнот.
Мы же речь ведём об условном туристе Витальке из Украины со своими условными 1035 долларами США, которые еще должны приносить 3-5% на депозите как в Украине.
Так что есть везде свои + и -. Где-то платежи в евро бесплатно ходят, но за обслуживание платится от пары евро в месяц, а где-то всё бесплатно, но нет SEPA.
И обслуживание в украинских банках и наполненность пакета услуг за смешные деньги по меркам некоторых европейских, американских банков на такое уж и плохое.
Son of Sun
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 19:24

  Son of Sun написав:PS Во многих банках, о которых рвутся пуканы которую страницу, открывают счет во многих валютах, даже о которых многие и не слышали.
Но, есть вопрос цены обслуживания и еще более актуален вопрос открытия данных счетов простым смертным (даже резидентам этих стран). И прийти и сказать, как в Украине, что хочу сейчас же снять свои 100 долл. в зажопинском филиале Тюрингии\Намюра\Эльзаса\Уэльса, мягко говоря не выйдет. Да и внесение долларового нала даже в центральном офисе может вызвать подозрения у банка с долгим исследованием купюр и записью номеров банкнот.
Мы же речь ведём об условном туристе Витальке из Украины со своими условными 1035 долларами США, которые еще должны приносить 3-5% на депозите как в Украине.
Так что есть везде свои + и -. Где-то платежи в евро бесплатно ходят, но за обслуживание платится от пары евро в месяц, а где-то всё бесплатно, но нет SEPA.
И обслуживание в украинских банках и наполненность пакета услуг за смешные деньги по меркам некоторых европейских, американских банков на такое уж и плохое.

Та вроде тут у вас одного пукан взрывается, от того, что вдумчивые форумчане не считают, что все ранние и последние ограничения нбу для простых граждан, не являются "либерализацией" на банковском рынке страны :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 19:25

  Stringer написав:
  Son of Sun написав:10 лет назад 500 евро? Ха-ха! Сейчас такие банкноты никто вам не выдаст ни в каком банке Европы.
До 100т. евро? Три раза "ха-ха". Одна баба сказала... из той оперы.
Разрешение НБУ? Вы живете прошлым, далеким прошлым.

Да хоть три, хоть четыре раза. Причём тут кто кому чего выдаст, к тому, что граждане Украины, лишены возможности пользоваться всеми видами банковских услуг, которыми давно пользуются граждане цивилизованных стран - открытие счетов в зарубежных банках, переводы в валюте на свои счета в разных странах с минимальной комиссией и без изощренного головняка до определенной суммы, переводы в валюте внутри страны себе и своим родственникам, вообще все безналичные переводы без ограничений?
То что вам сказала отдельная баба, которую зовут Лера 200 баксов, не соответствует действительности.
Вы живете в фантазиях собственной ограниченности

Расскажу вам секрет, что в условной Австрии не откроют счет немцу без достаточных для банка на то оснований, о руссиянах думаю можно и не упоминать, то что роиссия позволяет открывать счета в других странах, не значит, что во многих странах это удастся осуществить.
Не буду отбирать хлеб юристов касательно открытия счетов зарубежом и дальнейшего информирования о таком счете. Проконсультируйтесь по поводу данного вопроса в рамках украинского законодательства и не распространяйте эмоциональные, но пустые по сути посты по этому поводу, вводя себя и остальных в заблуждение.
Востаннє редагувалось Son of Sun в Чет 02 лип, 2020 19:27, всього редагувалось 1 раз.
Son of Sun
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 19:25

  Вкладчик1234 написав:
  Аlександр написав:На 12 лет под 7.3% годовых
Почти, как в гривне. Да это министра финансов нужно в шею гнать за размещение евробондов под более чем в два раза завышенный процент. Скорее всего нерезам в укроолигархоовечьей шкуре.

Помню, когда речь шла об "деньгах Януковича", или "облигациях Януковича", которые "семья" крутила через гонтаревскую контору ICU - то она говорила, что Янукович не крал из бюджета, а инвестировал! :)

Дааа. Сейчас те безналоховые вклады от 24% годовых в гривне и от 10% в валюте многие с теплотой вспоминают :)
  Вкладчик1234 написав:Точно так же и сейчас. Это не воры и мародёры - это инвесторы! :)

Мародер накануне выборов тоже "инвестнул" $375 млн. на 10 лет под 9.75% годовых. Наверное, недаром конкурс свинорылов проводят :roll:
Аlександр
 
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