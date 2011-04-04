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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 02 лип, 2020 19:18
PS Во многих банках, о которых рвутся пуканы которую страницу, открывают счет во многих валютах, даже о которых многие и не слышали.
Но, есть вопрос цены обслуживания и еще более актуален вопрос открытия данных счетов простым смертным (даже резидентам этих стран). И прийти и сказать, как в Украине, что хочу сейчас же снять свои 100 долл. в зажопинском филиале Тюрингии\Намюра\Эльзаса\Уэльса, мягко говоря не выйдет. Да и внесение долларового нала даже в центральном офисе может вызвать подозрения у банка с долгим исследованием купюр и записью номеров банкнот.
Мы же речь ведём об условном туристе Витальке из Украины со своими условными 1035 долларами США, которые еще должны приносить 3-5% на депозите как в Украине.
Так что есть везде свои + и -. Где-то платежи в евро бесплатно ходят, но за обслуживание платится от пары евро в месяц, а где-то всё бесплатно, но нет SEPA.
И обслуживание в украинских банках и наполненность пакета услуг за смешные деньги по меркам некоторых европейских, американских банков на такое уж и плохое.
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Son of Sun
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Додано: Чет 02 лип, 2020 19:24
Son of Sun написав:
PS Во многих банках, о которых рвутся пуканы которую страницу, открывают счет во многих валютах, даже о которых многие и не слышали.
Но, есть вопрос цены обслуживания и еще более актуален вопрос открытия данных счетов простым смертным (даже резидентам этих стран). И прийти и сказать, как в Украине, что хочу сейчас же снять свои 100 долл. в зажопинском филиале Тюрингии\Намюра\Эльзаса\Уэльса, мягко говоря не выйдет. Да и внесение долларового нала даже в центральном офисе может вызвать подозрения у банка с долгим исследованием купюр и записью номеров банкнот.
Мы же речь ведём об условном туристе Витальке из Украины со своими условными 1035 долларами США, которые еще должны приносить 3-5% на депозите как в Украине.
Так что есть везде свои + и -. Где-то платежи в евро бесплатно ходят, но за обслуживание платится от пары евро в месяц, а где-то всё бесплатно, но нет SEPA.
И обслуживание в украинских банках и наполненность пакета услуг за смешные деньги по меркам некоторых европейских, американских банков на такое уж и плохое.
Та вроде тут у вас одного пукан взрывается, от того, что вдумчивые форумчане не считают, что все ранние и последние ограничения нбу для простых граждан, не являются "либерализацией" на банковском рынке страны
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Stringer
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Додано: Чет 02 лип, 2020 19:25
Stringer написав: Son of Sun написав:
10 лет назад 500 евро? Ха-ха! Сейчас такие банкноты никто вам не выдаст ни в каком банке Европы.
До 100т. евро? Три раза "ха-ха". Одна баба сказала... из той оперы.
Разрешение НБУ? Вы живете прошлым, далеким прошлым.
Да хоть три, хоть четыре раза. Причём тут кто кому чего выдаст, к тому, что граждане Украины, лишены возможности пользоваться всеми видами банковских услуг, которыми давно пользуются граждане цивилизованных стран - открытие счетов в зарубежных банках, переводы в валюте на свои счета в разных странах с минимальной комиссией и без изощренного головняка до определенной суммы, переводы в валюте внутри страны себе и своим родственникам, вообще все безналичные переводы без ограничений?
То что вам сказала отдельная баба, которую зовут Лера 200 баксов, не соответствует действительности.
Вы живете в фантазиях собственной ограниченности
Расскажу вам секрет, что в условной Австрии не откроют счет немцу без достаточных для банка на то оснований, о руссиянах думаю можно и не упоминать, то что роиссия позволяет открывать счета в других странах, не значит, что во многих странах это удастся осуществить.
Не буду отбирать хлеб юристов касательно открытия счетов зарубежом и дальнейшего информирования о таком счете. Проконсультируйтесь по поводу данного вопроса в рамках украинского законодательства и не распространяйте эмоциональные, но пустые по сути посты по этому поводу, вводя себя и остальных в заблуждение.
Востаннє редагувалось Son of Sun
в Чет 02 лип, 2020 19:27, всього редагувалось 1 раз.
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Son of Sun
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Додано: Чет 02 лип, 2020 19:25
Вкладчик1234 написав: Аlександр написав:
На 12 лет под 7.3% годовых
Почти, как в гривне. Да это министра финансов нужно в шею гнать за размещение евробондов под более чем в два раза завышенный процент. Скорее всего нерезам в укроолигархоовечьей шкуре.
Помню, когда речь шла об "деньгах Януковича", или "облигациях Януковича", которые "семья" крутила через гонтаревскую контору ICU - то она говорила, что Янукович не крал из бюджета, а инвестировал!
Дааа. Сейчас те безналоховые вклады от 24% годовых в гривне и от 10% в валюте многие с теплотой вспоминают
Вкладчик1234 написав:
Точно так же и сейчас. Это не воры и мародёры - это инвесторы!
Мародер накануне выборов тоже "инвестнул" $375 млн. на 10 лет под 9.75% годовых. Наверное, недаром конкурс свинорылов проводят
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Аlександр
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Додано: Чет 02 лип, 2020 20:52
Аlександр написав:
Дааа. Сейчас те безналоховые вклады от 24% годовых в гривне и от 10% в валюте многие с теплотой вспоминают
Пікнічкували ми тоді на славу, з циганами і медведями. Лихварів тоду була тьма, і один з поперед дугого наливали золотогошочнику солодкі %. Тепер дозволено пікнічкувати тільки олігахам на ОВДП, думаю скоро пощіпають з курсом, потім пощіпають ще на нуловій декларації ... ера рантьє скінчилась, слідуюча ера спонсорів
Копійочка до копійочки - бідному єврею на смичок
Капцан, это чрезмерная экономия, уже в ущерб себе и своей семье, да и больше всего без смысла, чисто из жадности. Ну, такие люди, сэр!
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Скупердяй
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Додано: Чет 02 лип, 2020 20:55
Скупердяй написав:
ера рантьє скінчилась
Поки є людина буде і ера.
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