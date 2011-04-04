Додано: Чет 02 лип, 2020 19:25

Stringer написав: Son of Sun написав: 10 лет назад 500 евро? Ха-ха! Сейчас такие банкноты никто вам не выдаст ни в каком банке Европы.

До 100т. евро? Три раза "ха-ха". Одна баба сказала... из той оперы.

Разрешение НБУ? Вы живете прошлым, далеким прошлым. 10 лет назад 500 евро? Ха-ха! Сейчас такие банкноты никто вам не выдаст ни в каком банке Европы.До 100т. евро? Три раза "ха-ха". Одна баба сказала... из той оперы.Разрешение НБУ? Вы живете прошлым, далеким прошлым.

Да хоть три, хоть четыре раза. Причём тут кто кому чего выдаст, к тому, что граждане Украины, лишены возможности пользоваться всеми видами банковских услуг, которыми давно пользуются граждане цивилизованных стран - открытие счетов в зарубежных банках, переводы в валюте на свои счета в разных странах с минимальной комиссией и без изощренного головняка до определенной суммы, переводы в валюте внутри страны себе и своим родственникам, вообще все безналичные переводы без ограничений?

То что вам сказала отдельная баба, которую зовут Лера 200 баксов, не соответствует действительности.

Вы живете в фантазиях собственной ограниченности Да хоть три, хоть четыре раза. Причём тут кто кому чего выдаст, к тому, что граждане Украины, лишены возможности пользоваться всеми видами банковских услуг, которыми давно пользуются граждане цивилизованных стран - открытие счетов в зарубежных банках, переводы в валюте на свои счета в разных странах с минимальной комиссией и без изощренного головняка до определенной суммы, переводы в валюте внутри страны себе и своим родственникам, вообще все безналичные переводы без ограничений?То что вам сказала отдельная баба, которую зовут Лера 200 баксов, не соответствует действительности.Вы живете в фантазиях собственной ограниченности

Расскажу вам секрет, что в условной Австрии не откроют счет немцу без достаточных для банка на то оснований, о руссиянах думаю можно и не упоминать, то что роиссия позволяет открывать счета в других странах, не значит, что во многих странах это удастся осуществить.Не буду отбирать хлеб юристов касательно открытия счетов зарубежом и дальнейшего информирования о таком счете. Проконсультируйтесь по поводу данного вопроса в рамках украинского законодательства и не распространяйте эмоциональные, но пустые по сути посты по этому поводу, вводя себя и остальных в заблуждение.