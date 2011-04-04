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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 944945946947
Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 19:25

  Stringer написав:
  Son of Sun написав:10 лет назад 500 евро? Ха-ха! Сейчас такие банкноты никто вам не выдаст ни в каком банке Европы.
До 100т. евро? Три раза "ха-ха". Одна баба сказала... из той оперы.
Разрешение НБУ? Вы живете прошлым, далеким прошлым.

Да хоть три, хоть четыре раза. Причём тут кто кому чего выдаст, к тому, что граждане Украины, лишены возможности пользоваться всеми видами банковских услуг, которыми давно пользуются граждане цивилизованных стран - открытие счетов в зарубежных банках, переводы в валюте на свои счета в разных странах с минимальной комиссией и без изощренного головняка до определенной суммы, переводы в валюте внутри страны себе и своим родственникам, вообще все безналичные переводы без ограничений?
То что вам сказала отдельная баба, которую зовут Лера 200 баксов, не соответствует действительности.
Вы живете в фантазиях собственной ограниченности

Расскажу вам секрет, что в условной Австрии не откроют счет немцу без достаточных для банка на то оснований, о руссиянах думаю можно и не упоминать, то что роиссия позволяет открывать счета в других странах, не значит, что во многих странах это удастся осуществить.
Не буду отбирать хлеб юристов касательно открытия счетов зарубежом и дальнейшего информирования о таком счете. Проконсультируйтесь по поводу данного вопроса в рамках украинского законодательства и не распространяйте эмоциональные, но пустые по сути посты по этому поводу, вводя себя и остальных в заблуждение.
Востаннє редагувалось Son of Sun в Чет 02 лип, 2020 19:27, всього редагувалось 1 раз.
Son of Sun
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 19:25

  Вкладчик1234 написав:
  Аlександр написав:На 12 лет под 7.3% годовых
Почти, как в гривне. Да это министра финансов нужно в шею гнать за размещение евробондов под более чем в два раза завышенный процент. Скорее всего нерезам в укроолигархоовечьей шкуре.

Помню, когда речь шла об "деньгах Януковича", или "облигациях Януковича", которые "семья" крутила через гонтаревскую контору ICU - то она говорила, что Янукович не крал из бюджета, а инвестировал! :)

Дааа. Сейчас те безналоховые вклады от 24% годовых в гривне и от 10% в валюте многие с теплотой вспоминают :)
  Вкладчик1234 написав:Точно так же и сейчас. Это не воры и мародёры - это инвесторы! :)

Мародер накануне выборов тоже "инвестнул" $375 млн. на 10 лет под 9.75% годовых. Наверное, недаром конкурс свинорылов проводят :roll:
Аlександр
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 20:52

  Аlександр написав:Дааа. Сейчас те безналоховые вклады от 24% годовых в гривне и от 10% в валюте многие с теплотой вспоминают :)

Пікнічкували ми тоді на славу, з циганами і медведями. Лихварів тоду була тьма, і один з поперед дугого наливали золотогошочнику солодкі %. Тепер дозволено пікнічкувати тільки олігахам на ОВДП, думаю скоро пощіпають з курсом, потім пощіпають ще на нуловій декларації ... ера рантьє скінчилась, слідуюча ера спонсорів :mrgreen:
Копійочка до копійочки - бідному єврею на смичок
Капцан, это чрезмерная экономия, уже в ущерб себе и своей семье, да и больше всего без смысла, чисто из жадности. Ну, такие люди, сэр!
Скупердяй
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 20:55

Re: Байки про банки і не тільки....

  Скупердяй написав:ера рантьє скінчилась

Поки є людина буде і ера.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 23:43

  Аlександр написав:
  vitaliy_berdinskikh написав:
  Квесторе_поверніться написав:А чому Яків про МІНфін має думати?
https://finclub.net/ua/news/marchenko-zvynuvatyv-smoliia-u-zryvi-vypusku-ievrooblihatsii-na-usd1-75-mlrd.html

Уманський там ж* Президента вылизал на отлично. Видно тоже надеётся попасть в список кандидатов.

«Заявление Смолия вызвало отмену размещения евробондов. «Книги» уже были закрыты, условия зафиксированы - $1,75 млрд. Под 7,3%. Но размещение пришлось отменить. На этом этапе отмена размещения - это беспрецедентно для долговых рынков! Переоценить негативные последствия такой ситуации невозможно! А это уже, по моему убеждению, подрыв национальной экономической безопасности. Оценку именно в этом контексте эта ситуация должна получить беспрекословно!

https://finclub.net/news/marchenko-obvi ... -mlrd.html

На 12 лет под 7.3% годовых :!:
Почти, как в гривне. Да это министра финансов нужно в шею гнать за размещение евробондов под более чем в два раза завышенный процент. Скорее всего нерезам в укроолигархоовечьей шкуре. Им красная цена 3 - 3.5% в баксах.


Не снаружи ставки завышенные, а внутри - заниженные, не отвечают страновым рискам
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 03:54

Надвигаются тучи......

Ребята, у самого зависло грн депозит, но вот мне сообщили что будет сильная девальвация гривны , к сожалению, вот такие б*** реформы.
Так что верьте не верьте , сам пострадаю , а кто не верит , тогда ложитесь в гривну под 14% - налоги.....вообщем лучше держать валюту под одеялом или в надежном банке под 0%.
Начинаеться обвал гривны до 35-40 за 1 дол.
Raymond
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 08:58

Raymond а че так мало 30-40 коп? давай сразу в 2 раза
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% кешбек +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
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omb
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 08:59

Re: Байки про банки і не тільки....

omb написав:Raymond а че так мало 30-40 коп? давай сразу в 2 раза
Так это он в грн указал, а не в копейках)))
GALeon
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 09:02

  GALeon написав:
omb написав:Raymond а че так мало 30-40 коп? давай сразу в 2 раза
Так это он в грн указал, а не в копейках)))

Та не, в тысячах вроде, не? :mrgreen:
От же смешные эти загонялы
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 10:04

  GALeon написав:
omb написав:Raymond а че так мало 30-40 коп? давай сразу в 2 раза
Так это он в грн указал, а не в копейках)))
ааа, точно... ну все равно слабо :)
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% кешбек +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
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