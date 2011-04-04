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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 03 лип, 2020 12:00
Raymond написав:
Ребята, у самого зависло грн депозит, но вот мне сообщили что будет сильная девальвация гривны , к сожалению, вот такие б*** реформы.
Так что верьте не верьте , сам пострадаю , а кто не верит , тогда ложитесь в гривну под 14% - налоги.....вообщем лучше держать валюту под одеялом или в надежном банке под 0%.
Начинаеться обвал гривны до 35-40 за 1 дол.
Катерина на чолі НБУ не допустить такого бізобразія.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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