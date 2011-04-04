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Raymond написав:Ребята, у самого зависло грн депозит, но вот мне сообщили что будет сильная девальвация гривны , к сожалению, вот такие б*** реформы. Так что верьте не верьте , сам пострадаю , а кто не верит , тогда ложитесь в гривну под 14% - налоги.....вообщем лучше держать валюту под одеялом или в надежном банке под 0%. Начинаеться обвал гривны до 35-40 за 1 дол.
Катерина на чолі НБУ не допустить такого бізобразія.
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Ж-ж-жесть від Укргаза! З 15.07.2020 р. навіть для діючих депо: «ЕКО-депозит», «Строковий з продовженням», «Класичний з продовженням» рубають вдвоє термін попопнення... 1. https://www.ukrgasbank.com/private/deposits/ 2. ШАНОВНІ КЛІЄНТИ! Повідомляємо, що з 15.07.2020 АБ «УКРГАЗБАНК» вносить зміни до умов депозитів та умов договорів, укладених шляхом приєднання до Правил відкриття та обслуговування рахунків фізичних осіб та надання послуг за платіжними картками ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ АКЦІОНЕРНИМ БАНКОМ «УКРГАЗБАНК» [Пропозиція] https://www.ukrgasbank.com/upload/file/d1_prpozic.doc