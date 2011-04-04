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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 945946947948
Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 12:00

  Raymond написав:Ребята, у самого зависло грн депозит, но вот мне сообщили что будет сильная девальвация гривны , к сожалению, вот такие б*** реформы.
Так что верьте не верьте , сам пострадаю , а кто не верит , тогда ложитесь в гривну под 14% - налоги.....вообщем лучше держать валюту под одеялом или в надежном банке под 0%.
Начинаеться обвал гривны до 35-40 за 1 дол.

Катерина на чолі НБУ не допустить такого бізобразія. :)
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 18:11

Re: Байки про банки і не тільки....

Ушел на тот свет знакомый известного радикала и экономист Боря. http://novaukraina.kiev.ua/keriv/item/17. Узнал от тёзки https://www.facebook.com/1209232001/pos ... 7/?app=fbl
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 20:33

  Мизантрóп написав:Ушел на тот свет знакомый известного радикала и экономист Боря. http://novaukraina.kiev.ua/keriv/item/17. Узнал от тёзки https://www.facebook.com/1209232001/pos ... 7/?app=fbl

А я прийшла 8)
Зображення
https://www.facebook.com/NationalBankOf ... =3&theater
ТИХИЙ
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 22:02

ТИХИЙ теперь заживем?
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
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Вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 22:06

  omb написав:ТИХИЙ теперь заживем?

Теперь заживут.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
Ukrainian
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 22:50

  omb написав:ТИХИЙ теперь заживем?
не долго)
https://bin.ua/top/252174-nacbank-posle ... Q.facebook
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 23:24

Ж-ж-жесть від Укргаза!
З 15.07.2020 р. навіть для діючих депо: «ЕКО-депозит», «Строковий з продовженням», «Класичний з продовженням» рубають вдвоє термін попопнення...
1. https://www.ukrgasbank.com/private/deposits/
2. ШАНОВНІ КЛІЄНТИ!
Повідомляємо, що з 15.07.2020 АБ «УКРГАЗБАНК» вносить зміни до умов депозитів та умов договорів, укладених шляхом приєднання до Правил відкриття та обслуговування рахунків фізичних осіб та надання послуг за платіжними картками ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ АКЦІОНЕРНИМ БАНКОМ «УКРГАЗБАНК» [Пропозиція]
https://www.ukrgasbank.com/upload/file/d1_prpozic.doc
ТИХИЙ
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Повідомлення Додано: Суб 04 лип, 2020 01:41

  ТИХИЙ написав:Ж-ж-жесть від Укргаза!
З 15.07.2020 р. навіть для діючих депо: «ЕКО-депозит», «Строковий з продовженням», «Класичний з продовженням» рубають вдвоє термін попопнення...
1. https://www.ukrgasbank.com/private/deposits/
2. ШАНОВНІ КЛІЄНТИ!
Повідомляємо, що з 15.07.2020 АБ «УКРГАЗБАНК» вносить зміни до умов депозитів та умов договорів, укладених шляхом приєднання до Правил відкриття та обслуговування рахунків фізичних осіб та надання послуг за платіжними картками ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ АКЦІОНЕРНИМ БАНКОМ «УКРГАЗБАНК» [Пропозиція]
https://www.ukrgasbank.com/upload/file/d1_prpozic.doc



оце власне дуже крутий маяк-сигнал люмпену, бо директор УКрГазу мітить на місце дядЯші
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
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Повідомлення Додано: Суб 04 лип, 2020 09:42

greenozon готовят народ на выход :) сначало %, потом условия на ходу
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% кешбек +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
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  omb написав:greenozon готовят народ на выход :) сначало %, потом условия на ходу


Закончилась эра безбедности. :mrgreen:
Ratatui
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